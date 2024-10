SUKOB u Ukrajini, ušao je u dan 967.

Izveštaj sa fronta: Žestoke borbe kod Pokrovska, napredovanje kod Časovog jara, Torecka, Kupjanska i Ugljedara, spremaju se klešta za Konstanovku (MAPA)

Tokom noći dežurni sistemi PVO uništili su 13 bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine iznad Orilske, Kurske i Brjanske oblasti. Muškarac je poginuo od udara FPV dronom u Gorlovki. Još jedan raketni i bespilotni udar izvršen je po ukrajinskim regionima, bilo je mnogo eksplozija iznad Kijeva i Kijevske oblasti. Ukrajinske formacije pokušale su da napadnu Krim.

Norveška je obećala da će u bliskoj budućnosti prebaciti 6 aviona F-16. Holandija, koja je neke od lovaca već prebacila u Kijev, dala je karte blanš za njihovu upotrebu. U međuvremenu, Pentagon je odlučio da obuči mlade ukrajinske pilote kadete. Trebalo bi da ih je lakše podučavati nego iskusne, iako će to trajati oko godinu dana duže. U Rumuniji je dogovoreno finansiranje obuke pilota F-16. U svakom slučaju, Ukrajina može dobiti 20 aviona i 40 pilota najkasnije sledećeg leta.

Nema vesti iz pravca Hersona. Ruski borci uništavaju tačke raspoređivanja VSU, opremu i oružje. Oružane snage Ukrajine su tokom dana ispalile 84 granate na levu obalu Dnjepra, izazvavši razaranja.



Na Zaporoškom frontu bitke u Kamenskom su prerasle u poziciono stanje. Nije bilo informacija o daljem napredovanju ruskih snaga. Severno od Rabotina vode se i pozicione borbe, gde artiljerija i dronovi deluju kad god je to moguće.



Iz pravca Ugledara - MO je potvrdilo zauzimanje Maksimiljanovke. Odavde vodi direktan put za Kurakhovo. Međutim, postoji mogućnost da će dalji pravac napada biti na jugu – ka Dalnjejeju, sa izlazom na pozadinu ukrajinskih oružanih snaga u Bogojavlenki. Ovo će preseći grupu VSU i povećati pritisak naših snaga. Borbe su teške, javljaju da su rezerve Oružanih snaga Ukrajine stigle u susednu Antonovku. Južno od Bogojavlenke vode se borbe ruska avijacija FAB-ovima udara na položaje Oružanih snaga Ukrajine. U oblasti Zolotaja Niva, Oružane snage RF nastavljaju samouvereno da se kreću ka zapadu.



Na Pokrovskom frontu vode se izuzetno tvrdoglave borbe u svim oblastima. Severno od Novogrodovke, Oružane snage Rusije pokušavaju da napreduju duž železničke pruge. U rejonu Selidova zabeleženo je rusko napredovanje sa severnog i južnog boka. Napad ne počinje; oružje velikog dometa radi na položajima VSU. Južno od Cukurina, najteže borbe vode se u Novoselidovki i Izmailovki. Ruska avijacija je sa FAB-1500 pogodili utvrđenja u Novoselilovki.



Relativno smirenje se nastavlja u aglomeraciji Toreck - verovatno operativna pauza pred novu fazu borbi. U urbanim oblastima Torecka vode se bliske borbe, često se koristi malokalibarsko oružje, a ima i taktičkih uspeha. Severno od Novgorodskog oblast se čisti prema Leonidovki.



Front kod Časovog Jara, počinje da se kreće. Saopšteno je da ruske oružane snage napreduju južno od Časova Jara, sve do jugoistočne periferije grada. Čeka se potvrda, ali ako je sve tako, to će stvoriti ozbiljne probleme Oružanim snagama Ukrajine u Časovom Jaru, a jedan od puteva za Konstantinovku je pod vatrom. Ruske trupe su pogodile i Konstantinovku sa FAB-500. Napredovanje ruske vojske u Časovom Jaru i Torecku ugrožava front Oružanih snaga Ukrajine duž celog sektora: od oba grada do Konstantinovke ima samo 12 km u pravoj liniji. Ovaj grad je logističko središte ukrajinskih oružanih snaga, i on bi mogao pasti u napad kliještima. Ilustracija telegram rybar





Na Severskom pravcu, pozicione borbe u oblasti Vjemke i Verhnjekamenskog, situacija ostaje nepromenjena.



U sektoru Krasnolimanska, Oružane snage Rusije proširuju zonu kontrole kod Nevskog i zapadno od Makejevke. Avijacija je napala punktove razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u Krasnom Limanu.



U sektoru Kupjanska, Oružane snage Rusije uspostavile su uporište u južnom delu Kolesnikovke, a borbe se nastavljaju i u severnom delu Krugljakovke. Naše Vazdušno-kosmičke snage izvršile su vazdušni udar na most preko Oskola kod Gorohovatke.



Nema promena u pravcu Harkova. Pozicione borbe u oblasti Volčanska i Lipceva. Ilustracija telegram rybar

Žestoke borbe u Kruskoj oblasti

Jedinice ruske vojske nastavljaju da oslobađaju teritoriju Kurske oblasti, uništavajući osoblje VSU.



U okrugu Gluškovski sukobi su u blizini sela Novi Put, a južno ukrajinske formacije pripremaju sledeću liniju odbrane duž železničke pruge. Istovremeno, teritorija regiona je skoro potpuno oslobođena.



U okrugu Korenevski ukrajinske formacije su pokušale da napadnu Zeleni Šljah i sela koja se nalaze na jugu, ali su se povukle sa gubicima. Usred izveštaja o navodnom zarobljavanju ogromnog broja pripadnika VSU u oblasti Ljubimovke, internetom su se proširili snimci pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u povlačenju: oni su, po svemu sudeći, snimljeni u blizini Tolstoj Luga, gde se formrao „pola kazan“ sa uskim izlazom.

Jermak: Rusko zauzimanje Zaporožja ukazuje na militarizaciju nuklearne energije

Otprilike u ovoj oblasti dogodila se epizoda neuspešnog napada Oružanih snaga Rusije i gubitka nekoliko jedinica guseničarske i oklopne tehnike. Prema preliminarnim podacima, uzrok je topografska greška napadača.U Sudžanskom okrugu zabeležen je još jedan neuspešan napad Oružanih snaga Ukrajine u blizini ruske Konopelke. Sudeći po najnovijim snimcima objektivne kontrole, ukrajinske formacije u Plehovu su takođe pod pretnjom opkoljavanja i selo bi moglo biti oslobođeno u bliskoj budućnosti.

Šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak danas je pozvao na povećanje napora za očuvanje nuklearne bezbednosti, upozorivši da zauzimanje nuklearne elektrane u Zaporožju ukazuje na rusku "militarizaciju nuklearne energije velikih razmera".

Zelenski plaši NATO: Spremajte brigade za rat u Ukrajini

Vladimir Zelenski je na zajedničkom brifingu sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom pozvao zemlje Alijanse da pošalju vojnike kako bi se popunile ukrajinske jedinice, prenose ukrajinski mediji.

-Naša poruka svim zemljama: spremajte brigade, one mogu da budu rezerva i mogu da zamene naše momke koji su iscrpljeni, mogu da ih zamene na frontu, rekao je on.

Berlin šalje rakete vazduh-vazduh

Nemačka je obećala Ukrajini isporuku raketa AIM-9L, proizlazi iz podataka na sajtu vlade.

Reč je o raketama vazduh-vazduh kratkog dometa.



NATO bez optimizma: Rusi nastavljaju proboj

Neimenovani zvaničnik NATO je izjavio da bez optimizma gleda na situaciju na frontu u Ukrajini imajući u vidu uspehe ruske vojske. Izrazio je zabrinutost što se ti uspesi nastavljaju.

Umerov: Norveška šalje lovce F-16

Norveška će uskoro isporučiti Ukrajini šest borbenih aviona F-16, izjavio je danas ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov.

Umerov je napisao na Fejsbuku da je o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane razgovarao sa norveškim ministrom odbrane Bjornom Arildom Gramom na marginama Saveta Ukrajina-NATO.

U razgovoru je razmotrena trenutna situacija na ukrajinskom frontu, kao i potreba Ukrajine da dobije oružje dugog dometa, istakao je Umerov.

Rekao je da je pozvao Norvešku da se pridruži "danskom modelu", odnosno direktnom finansiranju ukrajinskih odbrambenih preduzeća.

-Postigli smo konkretne dogovore o jačanju naše protivvazdušne odbrane, naveo je Umerov.

Zalužnij: Zapad je kriv za propast kontraofanzive

Bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske a sada ambasador Ukrajine u Londonu Valerij Zalužni optužio je Zapad za neuspehe ukrajinskih snaga na frontu prošle godine jer nije isporučio dovoljno naoružanja.

-Zapad, bojeći se ili nuklearnog rata ili eskalacije .... nije snabdeo Ukrajinu neophodnom količinom oružja i zato 2023. nismo mogli da ostvarimo značajnije uspehe, rekao je Zalužni na događaju u organizaciji britanskog analitičkog centra "Četam haus" (u Rusiji proglašen za nepoželjnu organizaciju).

Prema njegovim rečima, Ukrajina je sada zapala u situaciju da vodi dugačak, iscrpljujući rat iz kojeg se ne može izaći.



Spaljeno sve: Dejstvo novog TOS-1A Solncepek (VIDEO)

Prvi snimak upotrebe novih raketa za termobarični sistem TOS-1A Solncepek objavio je na Telegramu ruski vojni dopisnik Aleksandar Koc. On je napomenuo da ne otkriva karakteristike municije, jer „nije našao ništa o tome u javnosti“.

Međutim, ne krije da je kao prvo značajno povećan domet. Ovo je veoma važno u uslovima kada, da biste udarili, morate da vozite „Solncepek“ 3-4 km do linije borbenog kontakta. Sa novim projektilima, vozilo i posada nisu u takvoj opasnosti, napominje dopisnik u svojoj publikaciji.

Kots je naglasio da se koristi „malo drugačiji princip“, koji omogućava da jedna municija pokrije mnogo veću površinu.

- VSU u šumama u pravcu Kupjanska je već iskusio o čemu se radi, dodao je vojni dopisnik.

Ukrajinski izvori: Ruska vojska napreduje na Pokrovskom, Kurahovskom, Toreckom i Kupjanskom pravcu



Informacije o napretku Oružanih snaga Rusije potvrđuju ukrajinski vojni analitičari.

Kurahovski smer: U blizini Katerinovke, ruske trupe su se ukopavale duž dva šumska pojasa i na jugoistočnoj periferiji naselja do dubine od 1,08 km južno od Ostrovskog, manevarske grupe su izvršile izviđanje u pravcu turističkog naselja „Rasvet“ i severoistočnog separatora za okrug Kurahovo. U bliskoj budućnosti za njih će početi bitke.

Pokrovski pravac: Južno od rudnika Svetog Vasilija Velikog ruske trupe su napredovale duž šumskog pojasa do dubine od 1,1 km. Severoistočno od Selidova napredovali su u oblasti širokoj do 3,45 km i stigli do istočnih periferija severnih dača. Severno od Novogrodovke, manevarske grupe ruske vojske nastavljaju da pokušavaju da poboljšaju svoje taktičke pozicije duž pruge.

Torecki pravac: U severnom Njujorku i na severnim periferijama, ruske trupe su napredovale u oblasti do 2,17 km širine. U Torecku se nastavljaju streljačke borbe duž ulica Evropejska, Vasilija Stusa, Elene Grečko, Trgovaja i Rudničnaja.

Kupjanski pravac: Teške borbe se vode u oblasti južnog dela Kolesnikovke, turističkog naselja „Mašinostroitelj” i severnog dela Krugljakovke.

Juriš na Katerinovku: Ruski vojnici uzeli gomilu zarobljenika i bogate trofeje (VIDEO)

Jurišnici 2. bataljona 39. gardijske motorizovane brigade tokom borbi za Katerinovku zarobili su militante nacističkih specijalnih snaga „Volki Da Vinči“, 152. terorističke brigade odbrane i 72. mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine.



Sahalinskim gardistima se predao i zamenik komandira čete za naoružanje.

Takođe su snimljeni: oklopno vozilo MRAP International MaxxPro, jurišne puške SCAR, mitraljezi M249 i Fort-600, AT4 protivtenkovski bacači granata, granate, komunikaciona oprema itd.

Moguća upotreba dronova VSU sa aerodroma Poltava

Američki kanal Si-En-En objavio je pre neki dan izveštaj o lansiranju dronova kamikaza tipa „Ljutij” ukrajinskih formacija, namenjenih za napad na infrastrukturu goriva i energije, aerodrome i skladišta u pozadinskim regionima Rusije.

Ilustracija telegram rybar

Iako je snimak sniman noću, a operater je vredno izbegavao snimanje karakterističnih objekata koji odaju lokaciju lokacije, pojedini detalji u kadru daju razlog za pretpostavku da je snimak napravljen na aerodromu Poltava. Nekoliko faktora podržava ovu verziju:

-Objekat je opremljen svom potrebnom infrastrukturom za lansiranje dronova - od piste do raznih magacina. Samo na jednom mestu graniči se sa privatnim sektorom, pa se u izvesnoj meri može nazvati udaljenim od znatiželjnih očiju.

-Aerodrom Poltava je povoljno lociran geografski - nije tako daleko od ruske granice, a nalazi se na dovoljnoj udaljenosti izvan radijusa rada većine izviđačkih dronova Oružanih snaga Rusije.

Ovo poslednje, međutim, nije apsolutna garancija od napada: u julu su ruske trupe izvele uspešan udar na objekat, uz objektivnu kontrolu dolaska iz vazduha. Tako da je moguće da će ga uskoro ponovo „posetiti“ rakete Iskander OTRK.

Britanske sankcije za ruske tankere

Velika Britanija uvela je sankcije protiv 18 ruskih tankera za prevoz nafte i četiri tankera za prevoz tečnog prirodnog gasa, navodi se u saopštenju britanskog ministarstva spoljnih poslova objavljenom na sajtu Vlade zemlje.

Prema saopštenju britanskih vlasti, ovo je najveći paket sankcija protiv ruskih tankera.

Zelenski Trampu: Ukrajina imati ili nuklearno oružje ili članstvo u NATO-u

Zelenski je otkrio da je sa predsedničkim kandidatom Donaldom Trampom razgovarao o potrebi da Ukrajina bude primljena u NATO, pominjući odricanje Kijeva od nuklearnog oružja.

Predsednik je opisao Budimpeštanski memorandum kao neefikasan sporazum koji nije uspeo da zaštiti Ukrajinu nakon što je odustala od svog nuklearnog arsenala.

Sve detalje razgovora pročitajte OVDE.

Zelenski nastoji da ubedi Šolca da obezbedi rakete Taurus i poziv u NATO Ukrajini

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da se nada da će ubediti nemačkog kancelara Olafa Šolca u neophodnost pružanja dalekometnog oružja Ukrajini i da podrži poziv Kijevu da se pridruži NATO-u.

Mediji su upitali Zelenskog kako se nosi sa činjenicom da Olaf Šolc očigledno nije spreman da reaguje na dve tačke iz ukrajinskog plana pobede: odobrenje dalekosežnih udara na rusku teritoriju i ubrzani poziv Ukrajini da uđe u NATO, na šta je on odgovorio da su imali mnogo razgovora sa Olafom i drugim partnerima koji imaju te ''dalekometne sposobnosti".

On je naveo da je razmeštanje ukrajinskih kapaciteta dugog dometa domaće proizvodnje, zajedno sa britansko-francuskim projektilima Storm Šedou/SCALP, rezultiralo potapanjem 23 ruska broda na okupiranom Krimu, što je on ocenio kao značajan uspeh.

- Nikada nismo koristili nijednu nemačku imovinu dugog dometa. Razlog je taj što nam ona nije data. Dakle, ne razgovaramo o njihovoj upotrebi sa Olafom. Naši razgovori su korak pre toga. Potrebna su nam ova sredstva dugog dometa. Poštujem njegov stav – njegovo je pravo da pristane ili ne - dodao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je potom upitan o stavu nemačke kancelarke o pozivanju Ukrajine u NATO.

- On nikada nije rekao ne, ali nikada nije ni rekao da. Radićemo na tome. - odgovorio je Zelenski.

Rusija preuzela vatrenu kontrolu

Ruska vojska ostvarila je uspeh na kupjansko-svatovskom pravcu, uzevši pod vatrenu kontrolu deo Kupjanskog rejona duž reke Oskol, saopštio je šef ruske administracije Harkovske oblasti Vitalij Gančev.

- U poslednje vreme primećujemo veoma pozitivan trend na kupjansko-svatovskom pravcu, gde naši momci već postižu određene uspehe - rekao je on.

Prema njegovim rečima, preuzeta je vatrena kontrola nad putem kojim je ukrajinska vojska pružala glavnu podršku jedinicama, kao i nad celim delom Kupjanskog rejona duž reke Oskol.

Zamenik Državne dume Rusije Viktor Vodolacki izjavio je u sredu da je ruskim trupama ostalo šest kilometara do Kupjanska. Prethodno su ukrajinske vlasti Harkovske oblasti najavile prinudnu evakuaciju stanovnika grada i susednih sela.

Najvažnije iz pregleda ruskog Ministarstva odbrane:

Oružane snage Ukrajine tokom prethodnog dana izgubile su više od 250 ljudi i 15 jedinica oklopne tehnike, uključujući pet tenkova, dva borbena vozila pešadije, od toga jedno vozilo SV-90 švedske proizvodnje, osam borbenih oklopnih vozila, kao i četiri artiljerijska oruđa, od čega dve haubice M777 američke proizvodnje i jednu haubicu L119 britanske proizvodnje, četiri minobacača, četiri automobila

Predalo se šest ukrajinskih vojnika

Oružane snage Ukrajine izgubile su od početka borbenih dejstava na kurskom pravcu više od 23.850 vojnika

Ruske snage izvele su napade na položaje 11 ukrajinskih brigada u Kurskoj pograničnoj oblasti.

Stiže nova tura pomoći za Ukrajinu od G7?

Zemlje Grupe G7 rade na tehničkim detaljima obezbeđivanja Ukrajini kredita od 50 milijardi dolara na račun zamrznutih ruskih sredstava, saopštio je visoki predstavnik američke administracije.

„Nastavljamo da pregovaramo sa svim našim partnerima iz G7 o tome kako da obezbedimo ovaj kredit od 50 milijardi dolara, uveren sam da ćemo biti uspešni. Postoji mnogo tehničkih aspekata u pogledu garancija i koordinacije i ovi razgovori se odvijaju i unutar Evropske unije, koja se obavezala da će doprineti do 35 milijardi evra, što čini otprilike 39 milijardi dolara, a SAD su se takođe obavezale da doprinesu. Ovi tehnički detalji se razmatraju, ali mislim da će lideri verovatno uspeti da reše ovo pitanje u smislu političke volje kako bi se to uradilo do kraja godine. Veoma je važno da to uradimo što je pre moguće“, rekao je američki zvaničnik na specijalnom brifingu u vezi sa planiranim putovanjem američkog predsednika Džozefa Bajdena u Nemačku.

SAD nisu spremne za ukidanje zabrane Kijevu za gađanje Rusije dalekometnim raketama

Sjedinjene Američke Države nisu spremne da tokom posete američkog predsednika Džozefa Bajdena Nemačkoj objave o ukidanju zabrane upotrebe zapadnih raketa dugog dometa od strane Oružanih snaga Ukrajine za udare duboko u rusku teritoriju, izjavio je visoki predstavnik Bele kuće.

„Nemam najava o promenama u politici danas“, rekao je on novinarima na specijalnom brifingu u vezi sa planiranim putovanjem američkog predsednika Džozefa Bajdena u Nemačku, komentarišući mogućnost ukidanja zabrane Kijevu na napade na teritoriju Rusije.

Američki zvaničnik je dodao da će situacija na bojnom polju u sukobu u Ukrajini biti jedno od pitanja za predstojeću diskusiju tokom posete predsednika SAD. Osim toga, planirano je da se razgovara o „traktoriji rata“ i najboljim načinima dalje podrške Kijevu sa Zapada, dodao je on.

"Pregovori jedini put rešenja"

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je da za rešavanje sukoba u Ukrajini nema drugog puta osim pregovora.

„Kao što sam već rekao tokom razgovora sa kancelarom Šolcom, Rusija je vojno nepobediva. To je činjenica koju potvrđuju ruski vojni potencijal, podrška stanovništva ove zemlje politici predsednika Putina i sama istorija. Zato smatramo da je neophodno tražiti opcije za mirno rešenje i podržavati realne planove svih država, uključujući Kinu i Brazil. Nema drugog puta. Alternativa je rat do međusobnog istrebljenja. Možda su neke svetske sile zainteresovane za to, ali to je put u provaliju“, rekao je Tokajev.

Prema njegovim rečima, težnja ka miru putem konstruktivnih pregovora nije znak slabosti, već pokazivanje strateške promišljenosti.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

- Oružane snage Rusije oslobodile su naselje Maksimiljanovka u DNR;

- Grupa snaga „Jug“ tokom prethodnog dana odbila je jedan kontranapad ukrajinske vojske, protivnik je izgubio gotovo 965 vojnika;

- PVO sredstva odbila su tokom prethodnog dana pet raketa „hajmars“ i 43 drona u zoni specijalne operacije;

- Ukrajinska vojska izgubila je tokom prethodnog dana oko 530 vojnika i četiri haubice u zoni grupe snaga „Centar“;

- Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnog dana oko 105 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Istok“;

- Ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile više od 460 vojnika i šest skladišta u zoni odgovornosti grupe snaga „Zapad“;

- Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom dejstava grupe „Dnjepar“ oko 55 vojnika, terensko skladište sa municijom i dva skladišta sa vojno-tehničkom imovinom;

- Oružane snage Rusije uništile su energetske objekte, koji obezbeđuju rad preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.

Oglasio se Šolc

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da se stav i odluke Nemačke o Ukrajini neće promeniti nakon što je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski javno predstavio svoj plan za rešavanje ukrajinskog sukoba.

„Znate stav Nemačke o pitanjima koja se pominju. Stav se neće promeniti. Želim veoma jasno da kažem da je najvažnije da smo bili solidarni i razmotrili ono što je moguće. U centru pažnje je dodela sredstava, zahvaljujući kojima bi Ukrajina mogla da se zaštiti“, naglasio je Šolc po dolasku na samit Evropske unije.

On je dodao da postoje i strateška pitanja koja treba razmotriti.

„Poznate su vam odluke koje sam doneo, ništa se u njima neće promeniti“, poručio je Šolc.

Snajperska preciznost na delu

Izviđači grupe „Zapad” eliminišu protivničke jedinice uz pomoć FPV dronova sa snajperskom preciznošću.

Analiza "Biznis insajdera"

Od početka ruske vojne operacije Ukrajina je izgubila oko 40 tenkova „leopard“, piše portal „Biznis insajder“.

„‘Leopardi’ su moćni, visokoefikasni tenkovi sa teškim oklopom, ali nisu nepobedivi. Zapravo, prema nekim procenama iz otvorenih izvora, Ukrajina je već izgubila skoro 40 ‘leoparda’“, navodi se u članku.

Tokom noći oboreno 13 ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi su tokom protekle noći oborili 13 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Iznad Orlovske oblasti oboreno je šest dronova, četiri iznad Kurske i tri iznad Brjanske oblasti.

Oklopna tehnika uništena

Helikopteri Mi-28NM uništili su raketama oklopnu tehniku ukrajinske vojske u pograničnom delu Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Oglasilo se MO Rusije o artiljercima grupe "Dnjepar"

Artiljerci grupe „Dnjepar“ uništili su raketnim sistemom „grad“ nekoliko uporišta ukrajinske vojske na desnoj obali Dnjepra u Hersonskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Uništen "leopard" u Kurskoj oblasti

Ruske desantne snage grupe „Sever“ uništile su ukrajinski tenk „leopard“ na granici Kurske oblasti, izjavio je za Sputnjik načelnik artiljerijske jedinice sa pozivnim Neva.

Uništeni tenk je pokazao neprijatelju da je njihova oklopna grupa otkrivena i dalje napredovanje tehnike je nemoguće, rekao je vojnik.

