SUKOB u Ukrajini, ušao je u dan 967.

Stiže nova tura pomoći za Ukrajinu od G7?

Zemlje Grupe G7 rade na tehničkim detaljima obezbeđivanja Ukrajini kredita od 50 milijardi dolara na račun zamrznutih ruskih sredstava, saopštio je visoki predstavnik američke administracije.

„Nastavljamo da pregovaramo sa svim našim partnerima iz G7 o tome kako da obezbedimo ovaj kredit od 50 milijardi dolara, uveren sam da ćemo biti uspešni. Postoji mnogo tehničkih aspekata u pogledu garancija i koordinacije i ovi razgovori se odvijaju i unutar Evropske unije, koja se obavezala da će doprineti do 35 milijardi evra, što čini otprilike 39 milijardi dolara, a SAD su se takođe obavezale da doprinesu. Ovi tehnički detalji se razmatraju, ali mislim da će lideri verovatno uspeti da reše ovo pitanje u smislu političke volje kako bi se to uradilo do kraja godine. Veoma je važno da to uradimo što je pre moguće“, rekao je američki zvaničnik na specijalnom brifingu u vezi sa planiranim putovanjem američkog predsednika Džozefa Bajdena u Nemačku.

SAD nisu spremne za ukidanje zabrane Kijevu za gađanje Rusije dalekometnim raketama

Sjedinjene Američke Države nisu spremne da tokom posete američkog predsednika Džozefa Bajdena Nemačkoj objave o ukidanju zabrane upotrebe zapadnih raketa dugog dometa od strane Oružanih snaga Ukrajine za udare duboko u rusku teritoriju, izjavio je visoki predstavnik Bele kuće.

„Nemam najava o promenama u politici danas“, rekao je on novinarima na specijalnom brifingu u vezi sa planiranim putovanjem američkog predsednika Džozefa Bajdena u Nemačku, komentarišući mogućnost ukidanja zabrane Kijevu na napade na teritoriju Rusije.

Američki zvaničnik je dodao da će situacija na bojnom polju u sukobu u Ukrajini biti jedno od pitanja za predstojeću diskusiju tokom posete predsednika SAD. Osim toga, planirano je da se razgovara o „traktoriji rata“ i najboljim načinima dalje podrške Kijevu sa Zapada, dodao je on.

"Pregovori jedini put rešenja"

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je da za rešavanje sukoba u Ukrajini nema drugog puta osim pregovora.

„Kao što sam već rekao tokom razgovora sa kancelarom Šolcom, Rusija je vojno nepobediva. To je činjenica koju potvrđuju ruski vojni potencijal, podrška stanovništva ove zemlje politici predsednika Putina i sama istorija. Zato smatramo da je neophodno tražiti opcije za mirno rešenje i podržavati realne planove svih država, uključujući Kinu i Brazil. Nema drugog puta. Alternativa je rat do međusobnog istrebljenja. Možda su neke svetske sile zainteresovane za to, ali to je put u provaliju“, rekao je Tokajev.

Prema njegovim rečima, težnja ka miru putem konstruktivnih pregovora nije znak slabosti, već pokazivanje strateške promišljenosti.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

- Oružane snage Rusije oslobodile su naselje Maksimiljanovka u DNR;

- Grupa snaga „Jug“ tokom prethodnog dana odbila je jedan kontranapad ukrajinske vojske, protivnik je izgubio gotovo 965 vojnika;

- PVO sredstva odbila su tokom prethodnog dana pet raketa „hajmars“ i 43 drona u zoni specijalne operacije;

- Ukrajinska vojska izgubila je tokom prethodnog dana oko 530 vojnika i četiri haubice u zoni grupe snaga „Centar“;

- Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnog dana oko 105 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Istok“;

- Ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile više od 460 vojnika i šest skladišta u zoni odgovornosti grupe snaga „Zapad“;

- Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom dejstava grupe „Dnjepar“ oko 55 vojnika, terensko skladište sa municijom i dva skladišta sa vojno-tehničkom imovinom;

- Oružane snage Rusije uništile su energetske objekte, koji obezbeđuju rad preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine.

Oglasio se Šolc

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da se stav i odluke Nemačke o Ukrajini neće promeniti nakon što je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski javno predstavio svoj plan za rešavanje ukrajinskog sukoba.

„Znate stav Nemačke o pitanjima koja se pominju. Stav se neće promeniti. Želim veoma jasno da kažem da je najvažnije da smo bili solidarni i razmotrili ono što je moguće. U centru pažnje je dodela sredstava, zahvaljujući kojima bi Ukrajina mogla da se zaštiti“, naglasio je Šolc po dolasku na samit Evropske unije.

On je dodao da postoje i strateška pitanja koja treba razmotriti.

„Poznate su vam odluke koje sam doneo, ništa se u njima neće promeniti“, poručio je Šolc.

Snajperska preciznost na delu

Izviđači grupe „Zapad” eliminišu protivničke jedinice uz pomoć FPV dronova sa snajperskom preciznošću.

Analiza "Biznis insajdera"

Od početka ruske vojne operacije Ukrajina je izgubila oko 40 tenkova „leopard“, piše portal „Biznis insajder“.

„‘Leopardi’ su moćni, visokoefikasni tenkovi sa teškim oklopom, ali nisu nepobedivi. Zapravo, prema nekim procenama iz otvorenih izvora, Ukrajina je već izgubila skoro 40 ‘leoparda’“, navodi se u članku.

Tokom noći oboreno 13 ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi su tokom protekle noći oborili 13 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Iznad Orlovske oblasti oboreno je šest dronova, četiri iznad Kurske i tri iznad Brjanske oblasti.

Oklopna tehnika uništena

Helikopteri Mi-28NM uništili su raketama oklopnu tehniku ukrajinske vojske u pograničnom delu Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Oglasilo se MO Rusije o artiljercima grupe "Dnjepar"

Artiljerci grupe „Dnjepar“ uništili su raketnim sistemom „grad“ nekoliko uporišta ukrajinske vojske na desnoj obali Dnjepra u Hersonskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Uništen "leopard" u Kurskoj oblasti

Ruske desantne snage grupe „Sever“ uništile su ukrajinski tenk „leopard“ na granici Kurske oblasti, izjavio je za Sputnjik načelnik artiljerijske jedinice sa pozivnim Neva.

Uništeni tenk je pokazao neprijatelju da je njihova oklopna grupa otkrivena i dalje napredovanje tehnike je nemoguće, rekao je vojnik.

