OPOZICIONE stranke pripremile su scenario za ustavni prevrat nakon parlamentarnih izbora u Gruziji 26. oktobra, izjavio je predsednik gruzijskog parlamenta Šalva Papuašvili.

-Postoje svi znaci koji ukazuju na takav scenario: unapred pripremljena tehnička vlada, lokalni posmatrači koji zapravo imaju političke ciljeve na izborima i unapred pripremljene lažne zaključke o njima. Vidimo unapred najavljen scenario ustavnog prevrata i vidimo da će ove poslednje dve nedelje biti aktivni u tom pogledu, rekao je Papuašvili za Javni servis Adžarije.

Takođe je prokomentarisao ideju tehničke vlade koju je predložila opoziciji predsednica Gruzije Salome Zurabišvili. Po njenoj zamisli, u slučaju da opozicione stranke pobede na izborima biće formirana privremena vlada čiji će zadatak biti sprovođenje reformi. Prema povelji koju je predložila predsednica, a koju su potpisali lideri opozicije, 2025. godine biće održani ponovljeni izbori.

-To izaziva sumnju jer je planirano nepriznavanje izbora, a zatim predstavljanje alternativne vlasti. To je ono što pamtimo iz devedesetih kada su se formirali vojni saveti, to je ono što vidimo u 'banana republikama' kada na vlast dođe hunta. Očigledno da i na nas neko spolja gleda kao 'banana republiku' i povelja upravo to potvrđuje, rekao je Papuašvili.

U Gruziji će 26. oktobra biti održani parlamentarni izbori. Vladajuća stranka, koja je na vlasti već 12 godina, četvrti put će se boriti za pobedu. Njeni glavni protivnici su četiri opozicione stranke. Da bi ušli u parlament, moraće da pređu cenzus od pet odsto.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da Rusija vidi pokušaje Zapada da izvrši pritisak na gruzijske vlasti i utiče na tok predizborne kampanje u zemlji.

Mediji su ranije objavili da je gruzijska predsednica Salome Zurabišvili izjavila da zemljom navodno vlada „ruska vlada“, a takođe je optužila vladajuću partiju Gruzijski san da želi da falsifikuje parlamentarne izbore.

Podsetimo, ruska Spoljnoobaveštajna služba (SVR) je ranije upozorila da su SAD rešene da promene vlast u Gruziji posle parlamentarnih izbora.

Kako su istakli, administracija Džozefa Bajdena je pokrenula veliku informativnu kampanju kako bi diskreditovala vladajuću partiju Gruzijski san, a propagandna kampanja će se zasnivati na optužbama da je Rusija, navodno, kriva za sve nevolje Gruzije.

Ključnu ulogu u tom pogledu trebalo bi da odigra gruzijska predsednica Salome Zurabišvili, koja će dati intervju američkim medijima, gde će okriviti vladu za „degradaciju“ pregovora o pristupanju Tbilisija EU i upozoriti na „katastrofalne posledice približavanja Moskvi“, saopštio je SVR.

Američki "pokrovitelji" su već dali komandu opozicionim snagama u Gruziji da počnu da planiraju proteste u toj zemlji, istakli su u ruskoj agenciji.

