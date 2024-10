"PRIJEM UKRAJINE U NATO ZNAČIĆE..." Važno upozorenje Mađarske, pominju i treći svetski rat

STUPANjE Ukrajine u NATO bi značilo direktnu konfrontaciju Alijanse sa Rusijom i dovelo bi do trećeg svetskog rata, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Prema njegovim rečima, Budimpešta je od početka sukoba u Ukrajini povukla crvene linije – jedna od njih je da mora „učiniti sve da izbegne bilo kakav oblik direktne konfrontacije NATO-a i Rusije“.

- Dakle, u slučaju da Ukrajina postane članica NATO-a, to će značiti direktnu konfrontaciju između NATO-a i Rusije. A to će značiti treći svetski rat. Mi jednostavno želimo to da izbegnemo. Zbog toga za nas ovo pitanje (ulazak Ukrajine u NATO) nije na dnevnom redu - rekao je Sijarto za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, većina njegovih kolega iz zemalja NATO-a u razgovorima sa predstavnicima Ukrajine govori o mogućem ulasku Kijeva u Alijansu, ali u zatvorenom krugu priznaju da je to nemoguće.

O ruskoj nuklearnoj doktrini

Komentarišući promenu ruske nuklearne doktrine, mađarski ministar rekao je da rizici koji su u njoj navedeni neće postojati ako se sukob u Ukrajini završi.

Sijarto je naveo da su „događaji ove vrste u osnovi argumenti u prilog“ mađarskog stava o potrebi za mirnim rešavanjem sukoba u Ukrajini, jer ako se „završi, onda se ovakvi rizici mogu otkloniti“.

Prema njegovim rečima, međunarodna zajednica bi trebalo da posveti mnogo više pažnje pronalaženju diplomatskog rešenja za konflikt, jer on „sigurno nema rešenja na bojnom polju“.

Mešanje u izbore u Mađarskoj 2022.

Govoreći o prethodnim parlamentarnim izborima u svojoj zemlji, Sijarto je rekao da je Vašington ulagao ozbiljne napori za mešanje u njih 2022. godine, kao i da su na to potrošeni milioni dolara.

- Koliko ja znam, bilo je veoma ozbiljnih pokušaja mešanja u naše izbore tokom naše predizborne kampanje 2022. godine s druge strane okeana. Veoma jakih, da tako kažemo - rekao je Sijarto.

Prema njegovim rečima, postojalo je jako mešanje, sa mnogo miliona dolara utrošenih da se smeni aktuelna mađarska vlada.

- Ali, na kraju krajeva, važna je volja naroda. Uprkos ovom veoma velikom ulaganju u našu opoziciju, ubedljivo smo pobedili. Dobili smo rekordnu podršku, a jaz između nas i njih je takođe bio rekordan. Mi smo dobili 54 odsto, oni 35 odsto, ako se ne varam. Tako da se nadam da će se sva buduća mešanja, ako ih bude, završiti istim rezultatom - dodao je ministar.

Sijarto je naglasio da su sredstva uložena u mađarsku opoziciju i u opozicione medije.

- To se još uvek nastavlja - primetio je on.

On je dodao da ne isključuje mogućnost da je „susedna država“ mogla da učestvuje u mešanju u mađarske parlamentarne izbore 2022. godine.

- Nisam sasvim siguran da zemlja koju vodi predsednik koga ste spomenuli (Vladimir Zelenski) nije bila deo ovoga (mešanja u izbore 2022. godine) - zaključio je Sijarto.

