RAT u Ukrajini, dan 964.

Foto: Profimedia

Rusija: Oko 112.000 ljudi evakuisano u Kursku, oteto više od hiljadu civila

Ruska komesarka za ljudska prava Tatjana Moskalkova izjavila je danas da su ukrajinske snage otele više od hiljadu stanovnika Kurske oblasti na jugozapadu Rusije od početka upada početkom avgusta.

- Od rođaka koji su pokušavali da pronađu više od hiljadu otetih ljudi dobila sam poruke s tim u vezi. Ne znamo ništa o njihovoj sudbini. Ovo je grubo kršenje njihovih prava i međunarodnih normi postupanja prema civilima - rekla je Moskalkova u intervjuu za list "Argumenti i činjenice".

Ona je napomenula da to pitanje planira da pokrene tokom predstojećeg sastanka sa ukrajinskim kolegom.

Otkako su ukrajinske snage napale rusku Kursku oblast, više od 112.000 ljudi evakuisano je iz tog regiona, ali je oko 40.000 stanovnika Kurska odbilo evakuaciju, rekla je Moskalkova.

Ona je navela da je, prema podacima ruskog Ministarstva za vanredne situacije, ukupno 112.337 ljudi evakuisano iz Kurske oblasti, od kojih 12.328 stanovnika grada Kurska, uključujući 3.685 dece.

Na teritoriji 65 ruskih regiona do sada je otvoreno 960 centara za privremeni smeštaj građana koji su evakuisani zbog ukrajinskih granatiranja.

U njima se nalazi 30.415 ljudi, od kojih 7.670 dece, precizirala je Moskalkova i istakla da ona i njeno osoblje redovno posećuju Ruse koji žive u centrima za privremeni smeštaj.

Prema njenim rečima, mnogi evakuisani ljudi obraćaju joj se sa pitanjima pravne prirode, jer su zabrinuti u vezi sa primanjem isplata i kompenzacija, sa izgubljenom imovinom, školovanjem dece i zapošljavanjem.

- Mnogi stanovnici Kurska izašli su iz svojih kuća u ogrtačima, papučama, videla sam decu kako se igraju na ulici u čarapama jer nisu imala vremena da ponesu cipele. Ljudi se sećaju nekih dramatičnih detalja - rekla je Moskalkova i objasnila da su svi evakuisani smešteni u centre za privremeni smeštaj gde, kako kaže, imaju čistu posteljinu i hranu i redovne isporuke humanitarne pomoći.

Pored toga, dodala je, zaposleni u kancelariji poverenika i područnoj administraciji pomažu evakuisanima u zapošljavanju.

- Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije, već je dopremljeno oko 4,4 hiljade tona pomoći iz različitih regiona zemlje, a svako dete može da ide školu ili u vrtić- navela je Moskalkova.



Odjeknule eksplozije u Odesi

U Odesi su odjeknule eksplozije, javili su ukrajinski mediji.

Udar je zabeležen kod luke, verovatno je uništena tehnika i ljudstvo ukrajinske vojske, saopštio je za Sputnjik koordinator proruskog ilegalnog pokreta u Nikolajevu Sergej Lebedev.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruske snage oslobodile su naselje Levadno u Zaporoškoj oblasti;



- Ukrajinska vojske je u protekla 24 časa izgubila do 490 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;- Ruski PVO sistemi oborili su tokom proteklog dana raketu „hajmars“ i 25 ukrajinskih dronova avionskog tipa;- U zoni odgovornosti grupe „Jug“ poginulo je i ranjeno do 620 ukrajinskih vojnika, a uništena su tri skladišta oružja;- Gubici ukrajinske vojske u zoni odgovornosti grupe „Centar“ iznose do 465 vojnika, ukrajinske formacije poražene kod Đeržinska;- Ruske snage su u protekla 24 časa uništile ljudstvo i tehniku ukrajinske vojske u 119 rejona;- U borbama sa grupom „Dnjepar“ poginulo je i ranjeno do 25 ukrajinskih vojnika i uništeno je skladište municije.

Otkriveno skrovište municije

Pomorska pešadija ruske Tihookeanske flote je prilikom čišćenja položaja jugozapadno od Ugljedara otkrila skrovište municije koju su ostavili ukrajinski vojnici, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U skrovištu se nalazila municija za bacače granata poljske i američke proizvodnje, granate, sredstva veze i navođenja, kao i eksploziv za diverzantske aktivnosti.

Ruske snage napreduju

Ruske snage napredovale su i zauzele nove položaje u selu Kamensko na levoj obali Dnjepra u Zaporoškoj oblasti, izjavio je predsednik komisije Javnog veća Rusije za pitanja suvereniteta i kopredsednik Koordinacionog saveta za integracija novih regiona Vladimir Rogov.

Nastavljaju se borbe na stepnogorskom pravcu zaporoškog fronta za selo Kamensko. Naša vojska krenula je napred, zauzimajući nove položaje, postepeno potiskujući neprijatelja i primoravajući ga da se povuče na severnu periferiju“, rekao je Rogov za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, žestoke borbe za selo se nastavljaju.

Ruske bespilotne letelice uništile vatrene položaje Oružanih snaga Ukrajine

Odredi bespilotnih letelica grupe „Dnjepar“ Oružanih snaga Rusije na jednom od najtežih delova orehovskog pravca u Zaporoškoj oblasti uništili su FPV dronovima i jurišnim grupama vatrene položaje Oružanih snaga Ukrajine u šumskom pojasu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruski helikopteri izveli raketne napade na Oružane snage Ukrajine u Kurskoj oblasti

Ruski helikopteri Ka-52M izveli su raketne napade na oklopna vozila i ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom delu Kurske oblasti, ciljevi su uništeni, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruski vojnici sprečili dejstva ukrajinske inžinjerije u oblasti Dorožnjanke

Ruske snage „Istok“ zaustavile su jačanje pozicija Oružanih snaga Ukrajine i pokušaje da izvrši rotacije, izjavio je za Sputnjik načelnik pres-centra grupe Aleksandar Gordejev.

- Tokom aktivnih operacija jedinice grupe poboljšale su položaje duž prednje linije fronta, sprečile neprijatelja da ojača položaje, izvrši rotacije, pokrene rezerve i doveze municiju u oblastima Dobrovolja, Trudovog, Novodonjeckog, Rovnopolja i Belogorja - rekao je Gordejev.

On je dodao da su vojnici takođe sprečili dejstva ukrajinske inžinjerijske grupe u oblasti Dorožnjanke.