RAT u Ukrajini, dan 964.

Šef nemačke BND: Rusija će verovatno napasti NATO najkasnije do kraja ove decenije

Šef nemačke spoljne obaveštajne službe (BND) Bruno Kal izjavio je danas da će ruske oružane snage verovatno biti u poziciji, kadrovski i materijalno, da pokrenu napad na NATO najkasnije do kraja ove decenije.

- Putin će nastaviti da testira crvene linije Zapada i dalje eskalira konfrontaciju - rekao je Kal na parlementarnom saslušanju, preneo je Politiko.

On je istakao da Kremlj, koji vodi rat protiv susedne Ukrajine od februara 2022. godine, troši mnogo više na svoju vojsku nego što evropske zemlje troše na svoju i značajno jača svoje konvencionalne snage.

- Fokus ovog nagomilavanja je, naravno, u strateškom pravcu na zapad, duž istočnog krila NATO - rekao je Kal.

Krajnji cilj predsednika Rusije Vladimira Putina je, kako je rekao, da "izgura SAD iz Evrope" i obnovi granice NATO iz kasnih 1990-ih, stvarajući tako "rusku sferu uticaja" i uspostavljanje novog svetskog poretka.

On je naveo da je spremnost Moskve da koristi hibridne i tajne mere dostigla nivo koji ranije nije bio viđen.

Cilj Kremlja je da podeli Zapad kako bi omeo sposobnost Evrope da se odbrani, a istovremeno jača rusku vojsku u pripremi za potencijalni napad, rekao je Kal parlamentarcima.

Tomas Haldevang, šef Savezne kancelarije za zaštitu ustava, nemačke unutrašnje obaveštajne agencije, kazao je da njegova agencija posmatra "agresivno ponašanje ruskih obaveštajnih službi" i da su špijunaža i sabotaža ruskih aktera u Nemačkoj povećane i kvantitativno i kvalitativno, pri čemu je Rusija spremna da izloži ljudske živote riziku.

U nekoliko regiona Ukrajine postoji opasnost od jurišnih dronova

Ruske trupe su uveče 14. oktobra lansirale jurišne dronove na teritoriju Ukrajine.

Vazduhoplovstvo je u 20.31 izvestilo o napadu UAV u Hersonskoj oblasti u pravcu Mikolajevske oblasti.

U 20:46 postalo je poznato da se nekoliko grupa ruskih bespilotnih letelica u području Crnomorskog rezervata kreće u pravcu Južnog.

Ubijene su dve starije žene

Ruska vojska je artiljerijom granatirala Herson, ubivši dve starije žene.

Prema rečima načelinka Hersonske oblasne vojne uprave Oleksandr Prokudin na društvenim mrežama, napadnuta je stambena zgrada u Dnjeparskom okrugu grada.

- Nažalost, imamo žrtve. Dve starije žene su zadobile povrede opasne po život. Tokom granatiranja su bile u kući. - rekao je.

Prema Hersonskoj OVA, tokom granatiranja je povređena još jedna osoba. 42- godišnjoj ženi konstatovana je povreda od udara eksplozivne naprave, kontuzija i nagnječenje grudnog koša, kasnije je prebačena u bolnicu kako bi joj se pružila medicinska pomoć.

U noći 12. oktobra ruske snage granatirale su jedan od hersonskih mikrookruga, usled čega je izbio požar u skladištima i otvorenom skladištu za proizvodni otpad.

Likvidirani strani oficiri u luci u Odesi​

Ruska vojska izvela je raketni napad luku u Odesi i tom prilikom likvidirala strane oficire, izjavio je koordinator nikolajevskog proruskog gerilskog pokreta Sergej Lebedjev.

- Na sastanku koji se održavao u luci u Odesi prisustvovali su strani oficiri koji su razgovarali na engleskom jeziku. Svi su poginuli - rekao je on.

Takođe je rekao i da je u raketnom napadu uništena i ukrajinska tehnika i ljudstvo.

Izveštaj Ministarstva odbrane o borbama u Kurskoj oblasti:

Jedinice grupe „Sever“ su u protekla 24 časa odbile pet protivnapada ukrajinske vojske u pravcu naselja Ljubimovka, Oljkovka i Tolsti Lug.

U borbama su ukrajinske snage izgubile do 40 vojnika, a uništena su tri oklopna vozila i tri automobila.

Jedan ukrajinski vojnik se predao.

Avijacija i raketne snage izvele napade na ljudstvo ukrajinske vojske u Sumskoj oblasti.

Tokom proteklog dana, ukrajinska vojska izgubila je do 300 vojnika, a uništeno je osam oklopnih vozila, tri artiljerijska oruđa, dva minobacača i 11 automobila

Stoltenberg: Na Ukrajini je da odluči kada je vreme za razgovore sa Rusijom

Ukrajina sama treba da odluči da li će pristati na pregovore sa Rusijom ili ne, a glavni zadatak stranih partnera Kijeva je da nastave da pomažu da Ukrajina bude što jača, rekao je bivši generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u intervjuu za Der Spigel.

- Ali kraj rata neće nužno doneti mir jer ruska okupacija nije mir. - rekao je.

Bivši generalni sekretar NATO-a kaže da je zadatak da se okonča rat kako bi Ukrajina ''opstala kao suverena i nezavisna država''.

Jens Stoltenberg takođe veruje da je neuspeh da se Ukrajini pruži pravovremena vojna podrška pojednostavila invaziju Rusije na Ukrajinu u punom obimu.

Rusija: Oko 112.000 ljudi evakuisano u Kursku, oteto više od hiljadu civila

Ruska komesarka za ljudska prava Tatjana Moskalkova izjavila je danas da su ukrajinske snage otele više od hiljadu stanovnika Kurske oblasti na jugozapadu Rusije od početka upada početkom avgusta.

- Od rođaka koji su pokušavali da pronađu više od hiljadu otetih ljudi dobila sam poruke s tim u vezi. Ne znamo ništa o njihovoj sudbini. Ovo je grubo kršenje njihovih prava i međunarodnih normi postupanja prema civilima - rekla je Moskalkova u intervjuu za list "Argumenti i činjenice".

Ona je napomenula da to pitanje planira da pokrene tokom predstojećeg sastanka sa ukrajinskim kolegom.

Otkako su ukrajinske snage napale rusku Kursku oblast, više od 112.000 ljudi evakuisano je iz tog regiona, ali je oko 40.000 stanovnika Kurska odbilo evakuaciju, rekla je Moskalkova.

Ona je navela da je, prema podacima ruskog Ministarstva za vanredne situacije, ukupno 112.337 ljudi evakuisano iz Kurske oblasti, od kojih 12.328 stanovnika grada Kurska, uključujući 3.685 dece.

Na teritoriji 65 ruskih regiona do sada je otvoreno 960 centara za privremeni smeštaj građana koji su evakuisani zbog ukrajinskih granatiranja.

U njima se nalazi 30.415 ljudi, od kojih 7.670 dece, precizirala je Moskalkova i istakla da ona i njeno osoblje redovno posećuju Ruse koji žive u centrima za privremeni smeštaj.

Prema njenim rečima, mnogi evakuisani ljudi obraćaju joj se sa pitanjima pravne prirode, jer su zabrinuti u vezi sa primanjem isplata i kompenzacija, sa izgubljenom imovinom, školovanjem dece i zapošljavanjem.

- Mnogi stanovnici Kurska izašli su iz svojih kuća u ogrtačima, papučama, videla sam decu kako se igraju na ulici u čarapama jer nisu imala vremena da ponesu cipele. Ljudi se sećaju nekih dramatičnih detalja - rekla je Moskalkova i objasnila da su svi evakuisani smešteni u centre za privremeni smeštaj gde, kako kaže, imaju čistu posteljinu i hranu i redovne isporuke humanitarne pomoći.

Pored toga, dodala je, zaposleni u kancelariji poverenika i područnoj administraciji pomažu evakuisanima u zapošljavanju.

- Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije, već je dopremljeno oko 4,4 hiljade tona pomoći iz različitih regiona zemlje, a svako dete može da ide školu ili u vrtić- navela je Moskalkova.

Odjeknule eksplozije u Odesi

U Odesi su odjeknule eksplozije, javili su ukrajinski mediji.

Udar je zabeležen kod luke, verovatno je uništena tehnika i ljudstvo ukrajinske vojske, saopštio je za Sputnjik koordinator proruskog ilegalnog pokreta u Nikolajevu Sergej Lebedev.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruske snage oslobodile su naselje Levadno u Zaporoškoj oblasti;

- Grupa „Sever“ je na lipcovskom i volčanskom pravcu nanela poraz ukrajinskim formacijama, protivnik je izgubio do 45 vojnika;

- Ukrajinska vojske je u protekla 24 časa izgubila do 490 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;

- Ruski PVO sistemi oborili su tokom proteklog dana raketu „hajmars“ i 25 ukrajinskih dronova avionskog tipa;

- U zoni odgovornosti grupe „Jug“ poginulo je i ranjeno do 620 ukrajinskih vojnika, a uništena su tri skladišta oružja;

- Gubici ukrajinske vojske u zoni odgovornosti grupe „Centar“ iznose do 465 vojnika, ukrajinske formacije poražene kod Đeržinska;

- Ruske snage su u protekla 24 časa uništile ljudstvo i tehniku ukrajinske vojske u 119 rejona;

- U borbama sa grupom „Dnjepar“ poginulo je i ranjeno do 25 ukrajinskih vojnika i uništeno je skladište municije.

Otkriveno skrovište municije

Pomorska pešadija ruske Tihookeanske flote je prilikom čišćenja položaja jugozapadno od Ugljedara otkrila skrovište municije koju su ostavili ukrajinski vojnici, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U skrovištu se nalazila municija za bacače granata poljske i američke proizvodnje, granate, sredstva veze i navođenja, kao i eksploziv za diverzantske aktivnosti.

Ruske snage napreduju

Ruske snage napredovale su i zauzele nove položaje u selu Kamensko na levoj obali Dnjepra u Zaporoškoj oblasti, izjavio je predsednik komisije Javnog veća Rusije za pitanja suvereniteta i kopredsednik Koordinacionog saveta za integracija novih regiona Vladimir Rogov.

Nastavljaju se borbe na stepnogorskom pravcu zaporoškog fronta za selo Kamensko. Naša vojska krenula je napred, zauzimajući nove položaje, postepeno potiskujući neprijatelja i primoravajući ga da se povuče na severnu periferiju“, rekao je Rogov za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, žestoke borbe za selo se nastavljaju.

Ruske bespilotne letelice uništile vatrene položaje Oružanih snaga Ukrajine

Odredi bespilotnih letelica grupe „Dnjepar“ Oružanih snaga Rusije na jednom od najtežih delova orehovskog pravca u Zaporoškoj oblasti uništili su FPV dronovima i jurišnim grupama vatrene položaje Oružanih snaga Ukrajine u šumskom pojasu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruski helikopteri izveli raketne napade na Oružane snage Ukrajine u Kurskoj oblasti

Ruski helikopteri Ka-52M izveli su raketne napade na oklopna vozila i ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom delu Kurske oblasti, ciljevi su uništeni, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruski vojnici sprečili dejstva ukrajinske inžinjerije u oblasti Dorožnjanke

Ruske snage „Istok“ zaustavile su jačanje pozicija Oružanih snaga Ukrajine i pokušaje da izvrši rotacije, izjavio je za Sputnjik načelnik pres-centra grupe Aleksandar Gordejev.

- Tokom aktivnih operacija jedinice grupe poboljšale su položaje duž prednje linije fronta, sprečile neprijatelja da ojača položaje, izvrši rotacije, pokrene rezerve i doveze municiju u oblastima Dobrovolja, Trudovog, Novodonjeckog, Rovnopolja i Belogorja - rekao je Gordejev.

On je dodao da su vojnici takođe sprečili dejstva ukrajinske inžinjerijske grupe u oblasti Dorožnjanke.