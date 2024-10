GUBITAK kontrole nad Pokrovskom sa sobom vuče "vojne i ekonomske" rizike za Ukrajinu i približiće njenu ekonomiju kolapsu, piše "Forin polisi".

Foto Tanjug/AP

Kako se navodi, u gradu se nalazi Uprava rudnika "Pokrovsko", najveće preduzeće za ugalj u Ukrajini, najvažnije za energetski kompleks zemlje. U pitanju je postrojenje koje snabdeva većinu metalurških fabrika i preduzeća u Ukrajini i Zajednici nezavisnih država (ZND).

-Bez čeličana, ukrajinska privreda će umreti. Ovo je veoma, veoma važan deo ekonomije, navodi Stanislav Zinčenko, šef ukrajinske konsultantske firme GMK "Center", za američki časopis.

Zdrava industrija čelika takođe obezbeđuje veliki deo poreskih prihoda Ukrajine, što pomaže da se obezbedi prihod privredi koja se bori da sastavi kraj s krajem, dodaje "Forin polisi".

Podsećanja radi, Pokrovsk je industrijski grad u DNR, koji se nalazi na oko 50 km udaljenosti vazdušnom linijom od Donjecka i u blizini administrativne granice Dnjepropetrovske oblasti. Važi za značajno komunikaciono čvorište, budući da se u njemu ukršta nekoliko važnih puteva i pruga za snabdevanje ukrajinske vojske na ovom delu fronta.

Ruska vojska od početka godine gotovo neprekidno napreduje ka ovom gradu, a glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski priznao je da je kijevski režim napadom na Kursku oblast želeo da primora značajan deo ruskih jedinica sa ovog pravca da se prebaci u Kursku oblast. Međutim taj pokušaj je propao, a u međuvremenu Vladimir Zelenski je Pokrovski pravac nazvao "najtežim za ukrajinske trupe".

Foto Tanjug/AP

"OZBILjAN UDARAC ZA OSTATKE UKRAJINSKE PRIVREDE"

Vodeći istraživač Instituta zemalja ZND, politikolog Aleksandar Dudčak, u razgovoru za RT, složio se sa mišljenjem da bi gubitak Pokrovska bio još jedan ozbiljan udarac za ostatke ukrajinske privrede.

-Tu je, možda, i poslednji rudnik sa vrednim ugljem, koji je neophodan za metalurgiju. Na teritoriji LNR i DNR ostale su vredne specifične vrste uglja, ali u Ukrajini, generalno, to je sve što je ostalo. Prema tome, sve će poskupeti - proizvodnja metala će postati skuplja, padaće i izvoz i prihodi, mada koga briga za to. Sa druge strane, u formi u kojoj sada funkcioniše privreda, ona može postojati i degradirati još mnogo decenija, rekao je on.

Ekspert je istovremeno primetio da sadašnji režim postoji (samo) zato što je potreban Zapadu.

-Niko neće odustati od Ukrajine, čak i uprkos sukobima na Bliskom istoku. Ukrajina je previše vredna imovina za koju se decenijama vodi borba. Zato izmišljaju razne gluposti u vidu „mirovnih planova“, ustupaka teritorija i nečega drugog, dodao je Dudčak.

Vodeći istraživač Centra za studije bezbednosti Ruske akademije nauka Konstantin Blohin se u razgovoru za RT složio da će Zapad nastaviti da pruža pomoć Ukrajini.

-Ukrajina je postala ovan i poluga Zapada, koju koriste da oslabe svog glavnog geopolitičkog konkurenta - Rusiju. Ovi planovi su razvijeni još sredinom devedesetih. Zapad je potrošio ogroman novac, trud i vreme da otrgne Ukrajinu od Rusije. I očigledno je da Zapad neće jednostavno odbiti tako ukusan zalogaj. Časopis „Forbs“ je relativno nedavno procenio samo vrednost resursa Ukrajine na 15 triliona dolara. Dakle, očigledno je da je za Zapad ovo strateško i geopolitičko dobro", objasnio je on.

Prema njegovim rečima, tekst u časopisu "Forin polisi" imao je za cilj da upozori zapadne građane na potrebu da nastave da podržavaju režim u Kijevu.

-Značenje je: „Ako sada ne podržimo Ukrajinu, to je to, Ukrajina će propasti“. A Ukrajina bi, hoću da kažem, propala sto puta bez američke pomoći, zaključio je sagovornik RT-a.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja