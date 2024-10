SAVEZNICI I PRIJATELJI: Putin uručio Lukašenku orden Svetog Andreja Prvozvanog

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin uručio je danas beloruskom lideru Aleksandru Lukašenku najviše rusko državno priznanje - Orden Svetog Andreja Prvozvanog.

Foto: Tanjug/AP photo

Nagrada je uručena za izuzetna dostignuća u razvoju odnosa, saveza i strateškog partnerstva između Rusije i Belorusije, za jačanje veza između naroda obe zemlje, kao i za veliki lični doprinos stvaranju i delotvornom delovanju Unije.

- Dragi Aleksandre Grigorijeviču, iskreno vam čestitam na najvišem ruskom priznanju i želim vam dobro zdravlje i dalje uspehe - poručio je Putin, prenosi Izvestija.



On je takođe poželeo mir i prosperitet beloruskom narodu.

Ranije danas Putin i Lukašenko su razgovarali u Kremlju o pitanjima razvoja rusko-beloruskih odnosa sa akcentom na integracionoj interakciji u okviru Savezne države.

Lukašenko je istakao da Zapad nije uspeo da "ekonomski zadavi" Belorusiju i Rusiju.

- Što se tiče naših odnosa, najvažniji zaključak je, verujem, da je Zapad sebi postavio planove da nas zadavi, pre svega u ekonomiji i finansijama, ali to nije uspelo", rekao je beloruski predsednik, napominjući da "neprijateljske zemlje same priznaju svoj neuspeh".

On je takođe ukazao na Putinove reči da se "svet žestoko menja - da se pojavljuju nove pretnje, nove mogućnosti i pitanja koja treba rešiti.

Lukašenko je doputovao u Moskvu u ponedeljak radi učešća na samitu Zajednice nezavisnih država (ZND).

