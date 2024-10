FICO SLEDEĆE GODINE ŽELI DA OTPUTUJE U MOSKVU: "Ko će da me spreči?"

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da je spreman da sledeće godine poseti Moskvu povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata.

Foto Tanjug/AP/Denes Erdos

- Pitam se, ko će da me zaustavi sledeće godine, kada se bude navršilo 80 godina od završetka Drugog svetskog rata, da ne otputujem u Moskvu? Ko će me zaustaviti? Mislim da ću da odem, zašto ne bih otišao? Kakve to veze ima sa današnjim vremenom? - upitao se Fico u emisiji „Subotnji dijalozi“.

On je istakao da ne treba zaboraviti „odakle je došla sloboda“.

- Sloboda je došla sa istoka dodao je on.

Fico je takođe rekao i da bi pobeda Donalda Trampa na američkim predsedničkim izborima najverovatnije mogla da pomogne okončanju sukoba u Ukrajini.

- Svi čekaju izbor novog američkog predsednika kao neko čudo. U predizbornoj kampanji uvek ima jakih izjava. Ne želim da kažem ko mi je favorit, jer je to odluka američkih građana i dužni smo da je poštujemo. Izjave poput one da će 'rat biti okončan sutra' nisu realne jer situacija nije tako jednostavna. Ali mislim da su, ako Donald Tramp bude izabran, šanse za okončanje sukoba znatno veće nego ako bude izabrana gospođa Haris - rekao je on.

(Sputnjik)