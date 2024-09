PODRŽAćEMO KIJEV, NATO NIKAD JAČI: Šef Bele kuće na skupštini UN najavio da će SAD nastaviti da stoje uz Ukrajinu

DOBRA vest je da Putin nije uspeo u svom osnovnom cilju. On je krenuo da uništi Ukrajinu, ali Ukrajina je i dalje slobodna. Želeo je da oslabi NATO, ali Alijansa je veća, jača i ujedinjenija nego ikada ranije, sa dve nove članice, Finskom i Švedskom. Ovo je, u svom poslednjem govoru na 79. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku poručio američki predsednik Džozef Bajden, obećavši da će SAD nastaviti da podržavaju Ukrajinu u njenoj borbi protiv Rusije.

Tanjug

Oružani sukob punih razmera na Bliskom istoku nije ni u čijem interesu, ocenio je šef Bele kuće i naglasio da je diplomatsko rešenje i dalje moguće, iako je situacija eskalirala.

- Ono ostaje jedini put ka trajnoj bezbednosti koji će omogućiti stanovnicima Izraela i Libana da se bezbedno vrate svojim kućama na granici. I to je ono na čemu uporno radimo - poručio je Bajden.

Govoreći o sukobu između Izraela i palestinske grupe Hamas koji traje skoro godinu naglasio je da je došlo vreme da se postigne sporazum o primirju.

- Taoci i nevini civili u Gazi prolaze kroz pakao - rekao je Bajden. - Hiljade i hiljade ubijenih, uključujući humanitarne radnike. Previše porodica je raseljeno, gužve su u šatorima gde su građani evakuisani, ljudi su suočeni sa teškom humanitarnom situacijom. Vreme je da obe strane predstave svoje uslove, vrate taoce kućama i okončaju ovaj rat. Moramo i da se pozabavimo porastom nasilja nad nedužnim Palestincima na Zapadnoj obali i postavimo uslove za bolju budućnost, uključujući rešenje o dve države.

Govoreći o Kini, šef Bele kuće, koji se za govornicom visokog tela našao četvrti put u karijeri, poručio je da SAD nastoje da odgovorno upravljaju konkurencijom da ne bi prerasla u direktan sukob. Govor je otvorio prepričavajući sukobe koji su se događali širom sveta, otkada je prvi put stupio na javnu funkciju pre više od 50 godina, uključujući i Vijetnamski rat.

- Stvari mogu da krenu nabolje. To nikada ne treba zaboraviti. To sam video tokom svoje karijere. Kao lideri, nemamo luksuz da reagujemo sa očajanjem na svetske poteškoće. Možda zbog svega šta sam video i radio tokom decenija imam nadu. Znam da postoji put napred - istakao je on.

Lider demokrata se osvrnuo i na povlačenje američkih trupa iz Avganistana, nazvavši tu odlukom teškom, ali ispravnom.

- Četiri američka predsednika su se suočila sa tim, ali sam bio odlučan da to ne prepustim petom - poručio je.

Pre američkog predsednika kolegama iz UN se po tradiciji prvi obratio predsednik Brazila Luis Ignasio Lula da Silva i istakao da je "ono što je počelo kao teroristička akcija fanatika protiv nevinih izraelskih civila postalo kolektivna kazna za ceo palestinski narod. Pravo na odbranu postalo je pravo na osvetu - rekao je on, dodavši da je zabrinut zbog eskalacije u Libanu.

Lula da Silva je istakao da su Brazil i Kina predložili plan od šest tačaka za početak pregovora između Rusije i Ukrajine kako bi se okončao njihov sukob, ali nije izneo detalje.

Erdogan uručio knjige o zločinima u Gazi TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan uručio je juče na marginama 79. Generalne skupštine UN tužiocu Međunarodnog krivičnog suda Karimu Kanu knjige sa dokumentovanim navodnim dokazima o izraelskim zločinicma u Pojasu Gaze od početka sukoba te zemlje i Hamasa 7. oktobra prošle godine. Knjige su naslovljene kao "Dokaz" i "Svedok". U "Dokazu" je, navodno, dokumentovano i to da je izraelska vojska upotrebljavala beli fosfor kao sredstvo u ratu. Ta knjiga, prethodno je dostavljena i Međunarodnom sudu pravde pred kojim je Južnoafrička Republika pokrenula tužbu protiv Izraela, "jer nije ispunio obaveze prema Konvenciji o genocidu iz 1948. godine".