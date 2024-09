PEJDŽER I VOKI-TOKI KAO BOMBE U DŽEPOVIMA: Svi detalji napada na libansku militantnu grupu Hezbolah

Za napad koji do sada nije viđen u istoriji ratovanja Hezbolah je optužio Izrael i obećao da će se osvetiti. Američki državni sekretar Entoni Blinken juče je negirao umešanost SAD u napade od utorka u kojima je nastradalo 12 osoba, među kojima i dvoje dece, dok je više hiljada ljudi ranjeno. Lakše povrede zadobio je i iranski ambasador u Libanu Mojtaba Amani.

Do prvog incidenta je došlo u utorak oko 15.30 časova po lokalnom vremenu kada je u malom vremenskom razmaku eksplodiralo na hiljade pejdžera koje su vojnici Hezbolaha koristili za bezbedniju komunikaciju umesto mobilnih telefona. Detonaciju je aktivirala kodirana poruka koja je članovima te grupe poslata u isto vreme. Neimenovani libanski zvaničnici za Rojters su izjavili da je izraelska obaveštajna služba Mosad postavila malu količinu eksploziva u 5.000 pejdžera tajvanske proizvodnje koje je naručio Hezbolah nekoliko meseci pre detonacija. Bezbednosni izvori tvrde da je zavera Izraela trajala mesecima, te da su ovi uređaji u zemlju dopremljeni ranije ove godine.

Eksplozije su se uglavnom dogodile u oblastima gde je Hezbolah snažno prisutan, posebno u južnom predgrađu Bejruta i u regionu Beka u istočnom Libanu, kao i u Damasku. Agencija AFP prenela je da su među ubijenima i sin poslanika Hezbolaha Ali Amara i ćerka pripadnika Hezbolaha u dolini Beka, na istoku Libana. Neimenovani zvaničnik Hezbolaha incident je ocenio kao najveći bezbednosni proboj za grupu od početka poslednjeg sukoba sa Izraelom u oktobru prošle godine. Ranjeni su zadobili teške povrede lica, ruku i tela.

- Ovo nije bezbednosno gađanje jednog čoveka, dvoje ili troje ljudi. Ovo je ciljanje cele nacije - rekao je visoki zvaničnik Hezbolaha Husein Kalil izražavajući saučešće zbog Amarovog sina.

Prema izvorima, Hezbolahovi borci su koristili model pejdžera AR-924 tajvanske kompanije "Gold Apolo" koji bežično prima i prikazuje tekstualne poruke, ali ne pruža uslugu telefoniranja. Ranije ove godine, lider Hezbolaha Hasan Nasralah ograničio je upotrebu mobilnih telefona zbog opasnosti od prisluškivanja izraeskih obaveštajnih službi.

- Mosad je ubacio ploču unutar uređaja koja ima eksplozivni materijal koji prima kod. Veoma ga je teško otkriti na bilo koji način. Čak i bilo kojim uređajem ili skenerom. Uređaji su bili programirani da daju zvučni signal nekoliko sekundi pre nego što eksplodiraju - istakli su neimenovani libanski zvaničnici.

JORDANSKI ministar spoljnih poslova Ajman Safadi posle novih udara u Libanu i Siriji ocenio je da Izrael gura ceo Bliski istok na ivicu regionalnog sukoba time što na više frontova održava opasnu eskalaciju. Palestinska militantna grupa Hamas ocenila je da su eksplozije pejdžera predstavljale eskalaciju koja će Izrael dovesti samo do "neuspeha i poraza". Generalni sekretar UN Antonio Gutereš upozorio je da eksplozije pejdžera usmerene na militantnu grupu Hezbolah ukazuju na ozbiljan rizik od eskalacije u Libanu i poručio da je neophodno izbeći dodatno povećanje tenzija.

Tajvanska kompanija "Gold Apolo" u međuvremenu je saopštila da taj proizvod nije bio njihov, već da je na njemu bio samo njihov logo.

- Pejdžeri AR-924 koje koriste militanti Hezbolaha proizvela je kompanija 'BAK Konsalting KFT', sa sedištem u Budimpešti. Prema ugovoru o saradnji, ovlastili smo BAK da koristi naš zaštitni znak za prodaju proizvoda u određenim regionima, ali dizajn i izrada proizvoda su isključivo njihova odgovornost - navodi se u saopštenju "Gold Apola".

Predsednik kompanije "Gold Apolo" Hsu Čing-Kuang rekao je novinarima juče da njegova kompanija ima ugovor o licenciranju sa BAK u poslednje tri godine, ali nije pokazao nikakve dokaze. Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač naveo je da kompanija povezana sa pejdžerima koji su eksplodirali u Libanu nema proizvodnu lokaciju u Mađarskoj i uređaji nikada nisu bili na tlu te zemlje.

- Vlasti su potvrdile da je kompanija trgovački posrednik, bez proizvodnog ili operativnog mesta u Mađarskoj. Referentni uređaji nikada nisu bili u Mađarskoj - naveo je Kovač na "Iksu" i dodao da za Mađarsku ova situacija ne predstavlja rizik za nacionalnu bezbednost.

Karen Elazari, izraelski analitičarka sajber-bezbednosti i istraživač na Univerzitetu u Tel Avivu, ocenila je za "Njujork Tajms" da su napadi bili usmereni na Hezbolah tamo gde je bio najranjiviji.

- Ovaj napad ih je pogodio u Ahilovu petu jer su uništili centralno sredstvo komunikacije. Pejdžera su bili na meti i ranije, ali ne u ovako sofisticiranom napadu - istakla je Elazari.

Baterija traje do 85 dana

PEJDžER AR-924 sadrži punjivu litijumsku bateriju i može da prima tekstualne poruke do 100 karaktera. Baterija mu je trajala do 85 dana. Kako navodi AP, to je bilo ključno u Libanu, gde su nestanci struje uobičajeni zbog višegodišnjeg ekonomskog kolapsa. Ovi uređaji takođe rade na različitoj bežičnoj mreži od mobilnih telefona, što ih čini otpornijim u hitnim slučajevima.