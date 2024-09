BIVŠI ITALIJANSKI PREMIJER UPOZORAVA: Mario Dragi o Evropi kao taocu

BIVŠI italijanski premijer Mario Dragi nazvao je Evropu taocem uvoza resursa i tehnologije.

Foto: EPA

- Kompanije se i dalje suočavaju sa visokim cenama električne energije, dva do tri puta višim nego u SAD, i četiri do pet puta višim za gas. Ovaj jaz je prvenstveno zbog nedostatka prirodnih resursa u Evropi, ali i zbog naših fundamentalnih problema - kazao je on.

On je napomenuo da Evropska unija u ovoj oblasti zaostaje za SAD i Kinom. Dragi je naglasio da Evropa neće moći da „bude vođa u tehnologiji“. Prema njegovim rečima, ona će morati da se odrekne nekih ambicija.

Dragi je ranije sugerisao da bi EU mogla da prestane da postoji zbog ekonomskih problema.

(alo.rs)