JURIŠ NA MOSKVU "ROJEM DRONOVA": Ukrajinski jučerašnji napad na ciljeve u Rusiji odmazda za napad na vojno učilište u Poltavi

U RANIM jutarnjim satima Ukrajinci su juče, velikim brojem dronova avionskog tipa, napali ruske gradove, uključujući prestonicu Moskvu.

Foto: Tanjug/AP

Time je Kijev pokušao da se osveti Rusima za nedavni veliki broj žrtava u Poltavi, kad su Rusi sa dve rakete "iskander" pogodili obrazovni centar u kome su se pripremali specijalisti za rad na radarima i drugim elektronskim uređajima.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je njihov PVO oborio 144 drona, najviše u Brjanskoj oblasti, čak 72. U Kurskoj oblasti, gde se žestoko ratuje, oboreno je 14 dronova, a u Belgorodskoj osam.

Na nebu iznad Moskovske oblasti oboreno je 20 dronova. Ali, bilo je i žrtava, kada je dron pogodio višespratnicu u mestu Ramensko, gde je izbio požar. Gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov je kazao da je dron udario u 12. sprat. Oštećeno je čak 54 stana.

Foto: Tanjug/AP

Poginula je jedna žena od 46 godina, a više osoba je povređeno, među njima i devetogodišnje dete. Svi su u bolnici. Moskovski aerodromi su nakratko bili zatvoreni.

U susednoj Kaluškoj oblasti oboreno je sedam bespilotnih letelica. Ukrajinci su gađali i Tulsku oblast, gde je oboreno 14 dronova. U Voronješkoj oblasti je oboreno pet, a u Lipeckoj četiri, u Orlovskoj još jedan.

Ukrajinci uglavnom gađaju ruske aerodrome, skladišta goriva i oružja. Više puta su uspeli da pogode teritoriju ruskih rafinerija, gde je izbijao požar. Rusko ministarstvo odbrane ne saopštava o pričinjenoj šteti.

Foto: Tanjug/AP

Ruski general avijacije Sergej Lipovoj objašnjava da Ukrajinci koriste taktiku "roja dronova", u nadi da će jedan broj proći kroz rusku PVO i stići do cilja. Ti dronovi lete na visini do 50 metara i sposobni su da se prilagode reljefu. Na nekim deonicama leta spuštaju se do pet metara.

Ovo je bio drugi udar tako velikog broja ukrajinskih dronova. Prvi je bio 1. septembra kad su Rusi uspeli da obore 158 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa. Male dronove na frontu više niko i ne računa, mada je od njih takođe veliki broj stradalih.

Obe strane njima gađaju artiljerijsko oruđe protivnika, kao i tenkove, a posebno su opasni za pešadiju, jer vešti operateri mali dron s minom mogu da tempiraju u rov, ili na drugi položaj.

Foto: Tanjug/AP

I juče se ratovalo, ne samo u Kurskoj oblasti, već i u Donbasu, gde i dalje Rusi pokušavaju da opkole više gradova, do sada pod kontrolom ukrajinske vojske. Rusi su se približili strateški važnom gradu Pokrovsku na svega osam kilometara. Građani se evakuišu autobusima, jer železnica više ne radi. Pokrovsk je bio važan železnički i putni čvor kojim se moglo doći do Časovog Jara i Kramatorska. Kad se izgubi Pokrovsk, Ukrajinci će teže braniti preostale gradove u severozapadnom delu Donbasa, do sada pod kontrolom Kijeva.

Zapadni ratni reporteri, kao i neki ukrajinski blogeri, pišu da su se u Kijevu preračunali kad su poverovali da će Rusi morati da prebace veći broj jedinica u Kursku oblast i da će tako oslabiti njihov pritisak na Pokrovsk, Časov Jar i Kramatorsk. Pola Pokrovska je bez struje, jer su Rusi pogodili tamošnju trafostanicu. Takođe je veliki problem sa snabdevanjem vodom.

Vrbuju islamiste

Ukrajinske vlasti pokušavaju da manjak vojnika na frontu popune angažovanjem muslimanskih ekstremista. Turski list "Ajdinlik" piše da su ukrajinski emisari razgovarali sa predstavnicima terorističke organizacije "Hajat Tahrir aš Šam" koja je ratovala u Siriji. Kako se navodi, ukrajinska delagacija je posetila Idlib i srela se sa liderima te terorističke organizacije, ali može samo da se nagađa kakav je dogovor postignut.

Pustili gas i naftu Mađarima

Mađarska kompanija MOL potpisala je ugovor o tranzitu nafte kroz Ukrajinu. Nafrtovodom "Družba" koji ide preko Belorusije i Ukrajine, nafta će i dalje stizati do Mađarske i Slovačke. Kijev je morao da popusti Mađarima, jer od njih kupuju velike količine struje. U Budimpešti su poručili Ukrajincima da, ako im spreče dobijanje ruske nafte i gasa, prestaće da im prodaju struju koja im treba, jer su im ruske snage uništile deo termoelektrana i trafostanica, a oštećena je i Kijevska hidroelektrana.