"IZA HAPŠENJA DUROVA STOJI AMERIKA" Volodin tvrdi: Bajden bi Telegram da stavi pod kontrolu

- Iza hapšenja Durova stoji zapravo Vašington. Telegram je jedan od malobrojnih i istovremeno najvećih internet platformi na koju SAD nemaju uticaj. Pri tome, ona funkcioniše u mnogim zemljama koje su od interesa za njih. Uoči izbora predsedniku SAD je važno da stavi Telegram pod kontrolu - napisao je Volodin.

Kako je dodao, za SAD praćenje na društvenim mrežama, totalna cenzura, potčinjavanje putem ucene pod izgovorom borbe protiv različitih pretnji predstavlja tradicionalni način političkog rukovođenja i spoljnog uticaja.

- Većina globalnih mreža su poreklom američke. Njih kontroliše Bela kuća. A za sada ne mogu da nateraju Telegram da kontroliše sadržaj i da predaje podatke Stejt departmentu i CIA. Zbog toga preko Francuske pokušavaju da Pavela Durova optuže po više od deset tačaka - naveo je predsednik Dume.

Foto: Tanjug/The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP