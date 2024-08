UGROŽEN POSLE PODRŠKE TRAMPU: Robert Kenedi Mlađi opet bez zaštite Tajne službe

NEZAVISNI predsednički kandidat Robert F. Kenedi Mlađi više neće imati zaštitu Tajne službe nakon što je prošle sedmice saopštio da obustavlja kampanju u 10 ključnih država i pozvao svoje birače u tim državama da podrže bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa.

Iz Tajne službe je "Epok tajmsu" potvrđeno da Kenedi "više nije zaštićen s obzirom na to da je suspendovao svoju kampanju" - iako on to zapravo nije učinio.

Kenediju je u pet navrata odbijen zahtev za dodeljivanje zaštite Tajne službe pre nego što ju je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost odobrilo ubrzo nakon pokušaja ubistva bivšeg predsednika Donalda Trampa 13. jula.

Posle napada, Tramp je rekao da bi Kenedi trebao "odmah" da dobije zaštitu Tajne službe, što se ubrzo potom i dogodilo.

Standardna je procedura da Tajna služba ukine zaštitu kada predsednički kandidat ispadne iz trke. Kenedi je, međutim, suspendovao kampanju samo u 10 "kolebljivih" država, ali ne i u ostalih 40.

