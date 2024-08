BIN SALMAN STRAHUJE ZA ŽIVOT: Mediji prenose da ga je strah da će biti ubijen zbog težnje za normalizacijom odnosa sa Izraelom

SAUDIJSKI prestolonaslednik Mohamed Bin Salman navodno je članovima američkog Kongresa, koji su došli da ga posete, rekao da strahuje da će biti ubijen zbog svoje težnje za normalizacijom odnosa sa Izraelom.

Foto: EPA





On je navodno barem jednom spomenuo atentat na egipatskog predsednika Anvara Sadata, koga su islamski teroristi ubili 1981. godine, dve godine nakon što je potpisao mirovni sporazum s Izraelom, i upitao sagovornike šta su SAD uradile kako bi zaštitile Sadata nakon mirovnog sporazuma.

Bin Salman je, kako se dodaje, pomenuo rizik od atentata dok je objašnjavao zašto svaki dogovor o normalizaciji između Rijada i Izraela mora da uključi "pravi put do palestinske države", čemu se sadašnja izraelska vlada protivi.

Način na koji je to rekao bio je: "Saudijcima je veoma stalo do ovoga, i ulicama širom Bliskog istoka je jako stalo do ovoga, a moj mandat kao čuvara svetih mesta islama neće biti bezbedan ako se ne pozabavim onime što je najhitnije pitanje pravde u našem regionu", navodi Politiko pozivajući se na neimenovani izvor upoznat s razgovorima.

Uprkos tome, kako se dodaje, Bin Salman "izgleda da namerava da postigne mega-sporazum sa SAD i Izraelom“, koji smatra ključnim za budućnost svoje zemlje.

Tajms of Izrael, koji prenosi pisanje Politika, navodi da nije poznato kada je tačno saudijski prestolonaslednik razgovarao o mogućem atentatu na njega.

Izvori u američkom Kongresu rekli su da je mogućnost sklapanja izraelsko-saudijskog sporazuma o normalizaciji pre predsedničkih izbora u novembru skoro zatvorena i da Senat nema vremena da ratifikuje američko-saudijsku komponentu sporazuma pre nego što ode na pauzu.

U tekstu Politika sugeriše se da je Bin Salman "govorio da mu je život u opasnosti kako bi naterao američke zvaničnike da pojačaju pritisak na Izrael kako bi pristao na dogovor koji mu se sviđa".

Izraelsko-saudijska normalizacija odnosa je dugo priželjkivani cilj izraelskog premijera Benjamina Netanijahua, ali je on u više navrata odbacio mogućnost osnivanja buduće palestinske države, čime je bilo kakav dogovor učinio komplikovanim i teškim poduhvatom.

Američki predsednik Džozef Bajden rekao je da Saudijska Arabija želi da u potpunosti prizna Izrael u zamenu za bezbednosne garancije Vašingtona i uspostavljanje civilnog nuklearnog postrojenja.

Bela kuća je u ponedeljak potvrdila da je nastavila prodaju oružja Saudijskoj Arabiji, ukinuvši zabranu donetu 2021. godine zbog zabrinutosti za ljudska prava.

Nastavak prodaje oružja smatra se delom napora Vašingtona da zatraži pomoć Rijada u obezbeđivanju primirja u Gazi i suprotstavljanju mogućem iranskom napadu na Izrael.