O OVOME BRUJI CELA AMERIKA: Trampov kandidat obučen kao žena (FOTO)

FOTOGRAFIJE na kojima je navodno Trampov kandidat za potpredsednika obučen kao žena, privukle su veliku pažnju javnosti.

Na fotografijama, koje je objavio Daily Best, navodno se vidi Džej Di Vens sa plavom perikom, u suknji, kako igra "pivski pong" sa svojim kolegama na Jejlu.

Fotografije je na društvenoj mreži Facebook u aprilu 2011. godine postavio bivši Vensov kolega, a senator iz Ohaja je tagovan. Takođe, Vensova žena Uša je pomenuta u opisu fotografija.

Prema postu, Vens je izgleda bio jedina osoba u "kostimu".

Good morning JD Vance drag queen pic.twitter.com/D4tPUqDByT — Da (@DanielNy92) August 14, 2024

Izabranik republikanaca za potpredsednika pohađao je Univerzitet Jejl od 2010. do 2013. godine, pre nego što je postao doktor pravnih nauka.

Pre 2021, Vens je bio otvoreni pristalica LGBTQ+ ciljeva i na pravnom fakultetu se zalagao protiv "Ne pitaj, ne pričaj", rekao je izvor za Daily Beast. "Ne pitaj, ne pričaj" (engl. Don't ask, don't tell, op. aut.) je kolokvijalni izraz za kadrovsku politiku oružanih snaga SAD u odnosu na homoseksualne i biseksualne osobe utemeljenu na zakonu izglasanom 1993. godine, a koja je bila na snazi do 20. septembra 2011.

Suština te politike je bila da je pripadnicima oružanih snaga zabranjeno da otvoreno iskazuju svoju homoseksualnu orijentaciju, i to pod pretnjom otpuštanja iz vojne službe, dok je istovremeno pretpostavljenima zabranjeno da ispituju seksualnu orijentaciju svojih potčinjenih.

Međutim, kako piše Daily Beast, Vensov trenutni stav izaziva zabrinutost za grupe koje zastupaju LGBTQ+. Državnik iz Ohaja je glasni kritičar brige o maloletnicima koja afirmiše rod i nekada se protivio federalnoj zaštiti za gej i međurasne brakove.

Navodne fotografije Trampovog najbližeg saradnika prvo su se pojavile na platformi X, nekadašnjem Tviteru, u nedelju, i ušle su u trending pod haštegom #SofaLoren.

Portparol republikanskog potpredsedničkog kandidata nije porekao autentičnost viralne fotografije, ali nije ponudio nikakav dalji komentar.

U ponedeljak je na aplikaciju postavljena druga nepotvrđena fotografija Vensa. Sve fotografije izgledaju kao da su snimljene iste noći.

