"TO PROIZILAZI IZ BEZBEDNOSNOG INTERESA I TAKVA JE POLITIKA": Jordan će dozvoliti Izraelu da koristi vazdušni prostor

UPRKOS zvaničnoj izjavi koja kaže drugačije, Jordan će dozvoliti Izraelu da koristi svoj vazdušni prostor da spreči potencijalni iranski napad, rekao je obavešteni zvaničnik u Amanu za vesti Kanala 12.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-To proizilazi iz bezbednosnog interesa i takva je politika, baš kao u aprilu kada je Jordan pomogao Izraelu da zaustavi iranski napad. To je na kraju saveznik Sjedinjenih Država- kaže izvor za Tajms of Izrael.

Jordan je zvanično demantovao da će dozvoliti Izraelu da koristi svoj vazdušni prostor za obaranje projektila i dronova ispaljenih u potencijalnom iranskom napadu, za koji se očekuje da će biti pokrenut kao odmazda za ubistvo Ismaila Hanija u Teheranu.

Islamska Republika okrivila je Izrael za ubistvo, ali Izrael nije potvrdio niti porekao umešanost.

Izveštaji u aprilu kažu da je Aman dozvolio takve akcije kada je Iran ispalio salvu projektila i dronova.

BONUS VIDEO:

Uskoro opširnije