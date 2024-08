AMERIČKI BORBENI F-18 NAGOTOVS: Radikalizacija u Hamasu i Hezbolahu, kao i u Tel Avivu, kome u pomoć vojno priskaču SAD

- "F/A-18" i osmatrački avion "E-2D hokaj" poleteli su sa nosača aviona "Teodor Ruzvelt" u Omanskom zalivu i stigli u nepoznatu bazu - izjavio je neimenovani američki zvaničnik za "Independent".

Izvor je dodao da se očekuje da će desetak aviona F-22 stići narednih dana na Bliski istok, te da se ne zna koliko dugo će borbene letelice ostati u bazi i da "sve zavisi od toga šta će se desiti narednih dana".

Američki "Vašington post" prenosi, istovremeno, da se Iran, koji je najavio da će se osvetiti za likvidaciju Hanijea u svojoj prestonici, navodno, koleba da li da izvrši odmazdu na Izrael.

- Teheran je privatno zaključio da Hanije nije ubijen od preciznog projektila, već od bombe koja je prethodno prokrijumčarena u sobu u kojoj je boravio i da je detonirana na daljinu. To bi moglo da navede Teheran da razmisli o svojoj odluci o napadu - smatraju zvaničnici i dodaju da je sam Iran u prošlosti izvodio slične napade u stranim zemljama.

Američki mediji javljaju da i zvaničnici Bele kuće navodno veruju da bi intenzivni diplomatski napori mogli da imaju efekta. Navodno je i administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena "besna" zbog tajminga atentata na Hanijea, jer remeti višemesečne pregovore o primirju u Gazi. Ogorčenje u američkim redovima došlo je, navodno, jer ih Izrael nije obavestio pre nego što je pokrenuo operacije za ubistvo iranskih komandanta i vojnog lidera Hezbolaha. Anonimni izraelski zvaničnik potvrdio je da je telefonski razgovor između Netanijahua i Bajdena prošle nedelje bio, navodno, "napet".

Analitičari su, istovremeno, primetili i da je Hanije živeo u Kataru i putovao u inostranstvo, čime se produbljuje pitanje zašto je izraelski premijer Benjamin Netanijahu izabrao da ubije Hanijea dok je u Teheranu.

- Zašto ubiti Hanijea na način koji će primoriti Irance da odgovore? - upitao je bivši američki izaslanik u Izraelu Denis Ros.

Nema odgovora na ovo pitanje, ali sada je izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Kac pozvao na brzu eliminaciju i novog lidera Hamasa, Jahje Sinvara. Istovremeno, lider libanske grupe Hezbolah Hasan Nasralah u novom obraćanju na TV poručuje da odgovor tog pokreta na izraelsko ubistvo višeg komandanta u Bejrutu Fuada Šukra stiže i da će odmazda biti "snažna i efikasna". Dodao je da bi ta grupa mogla delovati sama, ili u koordinaciji sa drugim frakcijama u regionu koje podržava Iran. A izraleski ministar finansija Izraela Bezazel Smotrič prokomentarisao je na "Iksu" da "Izrael ne bi trebalo da razgovara sa Nasralahom, već da ga eliminiše".

U izraelskom napadu dronom na grad Džuaja u Libanu već je juče ubijen komandant Hezbolaha Hasan Fareš Ješi, koji je bio odgovoran za napad protivtenkovskim vođenim raketama na sever Izraela, saopštila je izraelska vojska (IDF). Izraelski ministar odbrane Joav Galant upozorio je juče, u razgovoru s vojnicima, da će Liban "platiti visoku cenu zbog postupaka lidera Hezbolaha Hasana Nasralaha".

- Kako stvari stoje, Nasralah bi mogao da natera Liban da plati izuzetno visoku cenu. Ne mogu ni da zamisle šta bi se moglo dogoditi. Situacija između Libana i Izraela mogla bi da eskalira u rat - rekao je Galant.

Usred velikih tenzija, predsednik Palestine Mahmud Abas poručio je da je Palestina spremna za pregovore sa Izraelom o konačnom statusu.

- Država Palestina je formulisala političku viziju i pripremila "putanju", koja je odobrena od grupe šest arapskih država i predstavljena na razmatranje SAD, EU i članovima Saveta bezbednosti UN. U njenoj osnovi leži sveobuhvatno političko rešenje koje predviđa prekid izraelskog prisustva u Pojasu Gaze - rekao je Abas i naglasio da predloženo rešenje podrazumeva "početak pregovora o konačnom statusu sa izraelskom stranom u okviru međunarodne mirovne konferencije".

Dodao je da je u okviru ovog rešenja Palestinska nacionalna administracija (PNA) spremna da obavlja svoje funkcije na teritoriji Pojasa Gaze i zahteva prekid svih jednostranih neprijateljskih akcija Izraela na zapadnoj obali reke Jordan i u Jerusalimu.

Smotrič: Izgladnjivati ljude u Gazi?!

IZRAELSKI ministar finansija Bezazel Smotrič rekao je da bi Izrael trebalo da preuzme kontrolu oko distribucije pomoći Gazi i izneo tvrdnju da Hamas kontroliše distribucione kanale u enklavi. "U današnjoj svetskoj realnosti nemoguće je voditi rat. Niko u svetu ne bi nam dozvolio da izgladnjujemo i smanjimo pristup vodi za dva miliona građana, iako to može biti pravedno i moralno dok ne vrate naše taoce", rekao je Smotrič, dodajući da bi rat bio završen i taoci vraćeni da je Izrael kontrolisao raspodelu pomoći umesto Hamasa. Istakao je i da se "ne može boriti protiv palestinskog Hamasa i istovremeno im davati pomoć". "To je Hamasov novac, njihovo gorivo, oni kontrolišu civilni deo Pojasa Gaze. Tako jednostavno ne ide", poručio je on.