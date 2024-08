OTIŠLA U HRVATSKU NA MORE, PA OSTALA NEPRIJATNO IZNENAĐENA: "Varanje turista bi mogli da uvrste kao zvaničnu turističku ponudu..."

JEDNA turistkinja na Hvaru doživela je neprijatno iskustvo sa vozačem taksija koje je morala da podeli javno.

Kako tvrdi, taksista ju je uverio da je njegov prevoz jedino rešenje od Hvara do pristaništa Vira koje se odnedavno ponovo koristi za rasterećenje hvarske luke, ne pominjući autobus, koji je pritom besplatan.

- Nasamarena sam od taksi vozača koji mi je za vožnju 3.8 km naplatio 34 evra (30 evra vožnja i 4 evra ranac i manja torba). Vožnja je bila od taksi stajališta do katamarana u luci Vira. Ono što sam kasnije saznala naprosto me šokiralo... Naime, do luke Vira postoji besplatan autobus koji je uključen u cenu karte! Uz to, taksi i autobusno stajalište su svega 10 metara udaljeni i tu vas čeka autobus koji vas besplatno vozi do luke Vira - ispričala je turistkinja za Morski.hr, a prenosi Indeks.hr.

Dodala je i sledeće:

- Naravno da vam taksi vozač to prećuti... Ja sam navedeno tek saznala u katamaranu i naravno da se čovek oseća nakon ovog opljačkano i prevareno! Deranje i varanje turista tako bi dogodine mogli uvrstiti u zvaničnu turističku ponudu.

Sama je kriva?

Ljudi pišu da je trebala bolje raspitati...

Njena priča ubrzo se proširila društvenim mrežama. Mnogi su turistkinji poručili da je trebala biti malo pažljivija i bolje se raspitati te da je taksista samo radio svoj posao.

"Ne bi ni prodavačica u marketu rekla da je u drugom jeftinije. Njegovo je da vozi, nije turistički vodič. Je li fer i moralno, to je druga stvar", "To je najmanji problem. Veći problem je što većina misli da je ispravno varati i pljačkati turiste. Visoke cene su odabir svakoga hoće li platiti ili ne" pisali su oni.

Hvar je najskuplji hrvatski otok

Hvar je definitivno najpopularniji hrvatski otok, međutim već godinama ga prati glas najskuplje destinacije u regionu, a mnogi se žale i na masovni turizam koji ga je u jednom trenutku potpuno preuzeo pa se i lokalno stanovništvo žalilo na divljanje turista po otoku, nesnosne gužve i pad kvaliteta života na otoku u letnjim mesecima.

