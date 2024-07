''TO JE NEŠTO ČEGA NISMO BILI SVESNI I U ŠTA NISMO BILI UKLJUČENI'': Blinken izjavio da SAD nisu umešane u ubistvo lidera Hamasa

AMERIČKI državni sekretar Entoni Blinken rekao je danas da Sjedinjene Američke Države nisu umešane u ubistvo lidera Hamasa Ismaila Hanijea i ponovo istakao važnost prekida vatre u Gazi.

Foto: Ibraheem Al Omari/Pool Photo via AP





Obraćajući se medijima, Blinken je rekao da je upoznat sa izveštajima o ubistvu Hanijea.

- Naravno, video sam izveštaje i sve što sada mogu da vam kažem je da mislim da ništa ne umanjuje važnost da se dođe do prekida vatre, što je u interesu talaca i njihovog povratka kući. To je očigledno u interesu Palestinaca koji užasno pate svaki dan, deca, žene, muškarci u Gazi koji su uhvaćeni u ovoj unakrsnoj vatri koju pravi Hamas - rekao je on, prenosi Gardijan.

Istakao je da je postizanje primirja "duboko u interesu pokušaja da se stvari postave na bolji put, ne samo u Gazi, već u celom regionu", jer je mnogo toga povezano sa onim što se trenutno dešava u Gazi.

- Radili smo od prvog dana ne samo da bi došlo do poboljšanja u Gazi, već i da sprečimo širenje sukoba - poručio je Blinken.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je jutros da su Hanije i njegov telohranitelj ubijeni u Teheranu, gde je lider Hamasa prisustvovao inauguraciji iranskog predsednika Masuda Pezeškijana.

Niko nije preuzeo odgovornost, ali se sumnja da iza ubistva stoji Izrael, koji je prethodno obećao da će ubiti vođe Hamasa zbog napada te grupe 7. oktobra, navodi AP.



Hamas je ubistvo u navodnom vazdušnom napadu nazvao ''ozbiljnom eskalacijom'' i zapretio ''ratom za oslobođenje Jerusalima''.

Izrael nije izdao saopštenje povodom ubistva, što je često slučaj kada se radi o atentatima koje izvrši izraelska obaveštajna agencija Mosad, navodi američka agencija.

BONUS VIDEO: TERORISTIČKI NAPAD NA DžENIN: Najmanje osam ubijenih