"SVE ŠTO SE MOGLO ČUTI JE VRISKA I PLAČ..." Novi detalji jezivog napada nožem u Engleskoj (FOTO)

RAJAN Karni je rekao za Skaj njuz da je njegova majka bila u blizini kada se incident dogodio i da je videla tela prekrivena krvlju.

- Čula je vrisak i plač - rekao je.

- Izašla je i otišla da vidi šta se desilo, kaže da je videla samo policiju ili bolničare kako nose tela devojčica. Bile su u belom, ali krvave. To je rekla. Videla je ubodne rane na leđima dece. Moj brat je bio sa njom, ima 13 godina, i bio je svedok tome - rekao je on.

Rajan Karni kaže da je njegova majka tada videla "ženu kako vrišti i govori da je dete izgubljeno, da ne može da pronađe svoje dete".

- Pustili su je u kordon, a ona je otrčala dole, a sve što ste mogli da čujete je kako vrišti i plače, govoreći 'To je moje dete, to je moje dete' - dodaje on.

"To je najgora stvar koju sam video u životu"

Reporteri Radija 5 razgovarali su sa muškarcem koji radi na ulici u kojoj se dogodio napad.

Rekao im je da je video maskiranog muškarca koji je odbio da plati vožnju taksijem, nakon čega je pobegao.

Nekoliko trenutaka kasnije, jedan od njegovih zaposlenih ga je pozvao i rekao mu da odmah napusti radnju.

Kaže da je video mlade devojke kako krvare. Pozvao je policiju.

- Onda su počela da pristižu kola hitne pomoći, bio je haos. To je najgora stvar koju sam ikada video u svom životu - rekao je on.

Kaže da je muškarac ušao u zgradu u kojoj su bila deca. Komšije su pokušale da pomognu, uključujući i jednu odraslu osobu koja je povređena, dodaje on.

Podsetimo, najmanje osam ljudi je povređeno danas u napadu nožem u Sautportu, na severozapadu Engleske, u vezi s kojim je uhapšen jedan muškarac, saopštile su britanske službe za vanredne situacije.

