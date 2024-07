DIREKTOR FBI IZAZVAO KONTROVERZU NAKON ATENTATA: Tramp tvrdi - Čuveni FBI izgubio poverenje Amerike

DIREKTOR FBI Kristofer Rej uzburkao je političku scenu ove nedelje svojim primedbama koje su dovele u sumnju tvrdnje bivšeg predsednika Trampa da je pogođen metkom u pokušaju atentata 13. jula.

Foto Tanjug/AP

- Što se tiče bivšeg predsednika Trampa, postoji neko pitanje da li je to metak ili geler koji je, znate, pogodio njegovo uvo ili ne - izjavio je Rej, govoreći pred Odborom za pravosuđe Predstavničkog doma.

U drugoj razmeni, Rej je rekao predstavniku Kevinu Kiliju da je metak ili komad gelera „ono što je Trampu okrzlo uvo“.

Rejeve primedbe izazvale su gnev Trampa, koji je ubrzo nakon pucnjave rekao da je pogođen metkom na skupu u Batleru, Pensilvanija, i od tada je svoj opstanak predstavio kao čin božanske intervencije.

Foto: Profimedia

Bivši predsednik, u dugom postu na Trut Sošalu kasno u četvrtak, insistirao je da ga je zaista pogodio metak i kritikovao FBI da je „izgubio poverenje“ Sjedinjenih Država.

- Ne, bio je to, nažalost, metak koji mi je pogodio uvo i jako ga pogodio. Nije bilo stakla, nije bilo gelera - napisao je Tramp. - Bolnica je to nazvala ’metkom u uvo‘, i to je bilo. Nije ni čudo što je nekada čuveni FBI izgubio poverenje Amerike!

Tramp, koji je nominovao Reja za direktora FBI 2017. godine, takođe je tvrdio da agencija „nikada nije ni proveravala“ o tome šta je izazvalo njegovu povredu.

Međutim, Tramp nije objavio medicinsku dokumentaciju, a Rejevi komentari su povećali pozive da dokaže šta je izazvalo njegovu povredu.

- Donald Tramp očigledno koristi celu situaciju kao deo njegove kampnje. Ukoliko laže povodom da li je on zapravo upucan, to je nešto što bi Američki narod trebalo da zna - rekao je Dan Goldman, navodi Ci-Bi-Es Njuz.

- Čeko sam dugo da kažem ovo, ali teret je sada na Trampu da dokaže da li je zapravo bio upucan - izjavila je Džulijet Kejim, bivša podsekretarka za unutrašnju bezbednost, na društvenoj platformi Iks.

- Mogu da osudim atentat i da i dalje tražim istinu, pogotovo što Tramp sada politizuje primanje metka. Rej je sada otvorio vrata, ovo nije teorija zavere. Rej, poznat po preciznom izražavanju i oprezu, nije ovo rekao slučajno. On nas moli da pitamo -



Na snimku pucnjave se vidi kako Tramp posegne za uvom nakon što se čula pucnjava. Brzo se spušta na zemlju i preplavljuju ga agenti Tajne službe. Kada je ustao, Trampovo uvo je vidljivo počelo da krvari, a krv mu je tekla po licu dok ga vode sa bine.

Tramp je kasnije te noći rekao da je „pogođen metkom koji mu je probio gornji deo desnog uha“, dodajući da je čuo „zviždanje, pucnje i odmah osetio kako metak probija kožu“, navodi se u objavi na njegovoj Trut Sošal platforma.

Analiza Njujork Tajmsa objavljena u petak podržava Trampove tvrdnje da je verovatno metak, a ne krhotine, pogodio njegovo uvo.

Govornik Majk Džonson rekao je za En-Bi-Si Njuz u četvrtak da je „video analizu, čuli smo iz više izvora iz različitih uglova da je metak prošao kroz Trampovo uvo“ i optužio Reja da ima "problem sa kredibilitetom".

- Njegovi odgovori su očigledno bili netačni i nije bio dostupan sa nekim informacijama koje bismo očekivali. Postoji mnogo frustracija i zabrinutosti oko rukovodstva ovih agencija.- rekao je on.

Senator Lindzi Grejem, visoko rangirani član pravosudnog komiteta Senata i žestoki branilac Trampa, poslao je u petak pismo Reju u kojem ga poziva da „odmah“ ispravi svoje svedočenje.

- Pozivam vas da odmah ispravite svoju izjavu i priznate da je predsednika Trampa pogodio metak, a ne staklo ili geler. Kao šef FBI-a, ne bi trebalo da pravite zabunu u vezi sa stvarima ovakve prirode, jer to dodatno potkopava kredibilitet agencije kod miliona Amerikanaca - napisao je Grejem u pismu, navodi Hil.

A poslanik Roni Džekson iz republike Teksas, Trampov bivši lekar, rekao je da nema „apsolutno nikakvih dokaza“ da je Tramp bio pogođen nečim drugim osim metkom.

- Kongres bi trebalo da ispravi zapisnik kako smo potvrdili i bolnica i ja. Direktor Rej je u krivu i neprikladan je da predlaže bilo šta drugo - napisao je Džekson u pismu koje je u petak objavio na Trut Sošal.

Džekson je ranije dao izjavu u kojoj je pisalo da je metak bio „manje od četvrt inča od ulaska u Trampovu glavu i da je pogodio vrh njegovog desnog uveta“.

Međutim, nijedna zvanična medicinska procena lekara ili bolnice koja se starala o Trampu neposredno nakon napada nije javno objavljena, a većina informacija procurila je preko članova porodice koja opisuju povredu u širem smislu.

Državne i savezne vladine agencije takođe nisu objavile zvaničan izveštaj o tome šta je izazvalo povredu.

Istražitelji FBI-a su navodno tražili da intervjuišu Trampa dok utvrđuju šta mu je tačno udarilo u uvo i ispituju metalne fragmente pronađene u blizini bine na mestu skupa.

Biro je u saopštenju naveo da je od dana incidenta bilo "dosledno i jasno" da je u pitanju pokušaj atentata koji je rezultirao Trampovom povredom i smrću jednog učesnika skupa i da je istraga još uvek otvorena.

- Ovo je bio gnusan napad i FBI posvećuje ogromna sredstva da sazna sve što je moguće o ubicu i šta je dovelo do njegovog čina nasilja. FBI-jev tim za rekonstrukciju pucnjave nastavlja da ispituje dokaze sa lica mesta, uključujući fragmente metaka, a istraga je u toku - saopštio je biro.

(Hil)

