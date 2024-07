PRONAĐENA BOMBA IZ DRUGOG SVETSKOG RATA U POLJSKOJ: Celo selo evakuisano u bezbednu zonu

EKSPLOZIVNA naprava je poznata po velikom polju vatre, pri čemu su vojni zvaničnici postavili sigurnosnu zonu od 1500 metara.

Projektil "katjuša" iz Drugog svetskog rata pronađen je u polju oko 100 metara od područja visoke službe, gde su se vodile teške borbe kod Člebova u martu 1945. godine.

Oko 80 ljudi je evakuisano iz zapadnopoljskog sela Člebovo, od kojih je deset odvedeno u lokalnu osnovnu školu, a 13 je odbilo da se evakuiše, prenosi Euronjuz.

Lokalni policajac je prijavio da je deonica ekspresnog puta S3, koja se nalazi u blizini Člebova, zatvorena.

Rakete "katjuša" imaju veliko polje vatre, a zvaničnici su preporučili sigurnosnu zonu od 1500 metara.

- Trenutno čekamo informacije od saperske patrole, koja je već na licu mesta. Čekamo takozvano 'zeleno svetlo' da zatvorimo pre svega put S3, brzi put na deonici Grifino Ki - izjavio je Jakob Kuzmovic, službenik za štampu okružnog načelnika policije u Grifinu.

On je dodao da će službenici zatvoriti i okružni put, to jest između sela Stare Briki Člebove, kao i okružni put broj 119, koji vodi od sela Člebova do sela Radziszevski.

Katjuša je tip raketne artiljerije koju je prvi napravio Sovjetski Savez u Drugom svetskom ratu.

