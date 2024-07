PESKOV O IZJAVI FON DER LAJENOVE: EU postaje vojni savez!

MOSKVA nikada nije bila pretnja po Evropu, u Ukrajini samo branimo svoje interese u trenutku kada je Brisel isključio bilo kakvu mogućnost dijaloga ili uzimanja u obzir stava Rusije, poručio je portparol Kremlja

Komentar predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da će u okviru Evropske unije biti pokrenuti odbrambeni projekti, ukoliko ona ponovo bude izabrana za predsednicu EK, govori nam da EU poprima karakteristike vojnog saveza, ocenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

-U svakom slučaju, to potvrđuje opštu usmerenost evropskih država ka militarizaciji, eskalaciji tenzija, konfrontaciji i oslanjanju na konfrontacione metode spoljne politike. To je realnost sa kojom treba da živimo. I, naravno, sve nas to tera da sa tim uskladimo svoju spoljnu politiku - poručio je on.

Peskov je istakao da će odbrambeni projekti o kojima je govorila Fon der Lajenova imati zajedničke tačke sa politikom koje zemlje Unije već sprovode u okviru NATO-a.

Ujedno, portparol Vladimira Putina je ponovio da Rusija ne predstavlja pretnju po zemlje EU i istakao da Moskva u Ukrajini samo brani svoje interese u trenutku kada je Brisel isključio bilo kakvu mogućnost dijaloga i uzimanja u obzir stava Rusije.

Na pitanje da prokomentariše veliko prisustvo brodova NATO-a u Crnom moru, Peskov je potvrdio da će "Rusija preduzeti sve neophodne mere da obezbedi sopstvenu bezbednost".

- Povećano prisustvo brodova NATO-a, uzimajući u obzir i Bugarsku i Rumuniju, primorske države članice Alijanse, naravno, predstavlja dodatnu pretnju, posebno u trenutnoj situaciji - objasnio je on.