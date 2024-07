ZA TRAMPA KLJUČAN OKTOBAR: Kad zagusti duboka država pribegava i radikalnim sredstvima

ZA demokrate je praktično nemoguće da uklone Bajdena ili da protiv njegove volje nekog drugog izaberu za predsedničkog kandidata, zato što po unutrašnjim propisima Demokratske stranke nemaju mehanizam da to obave bez njegove saglasnosti, kaže publicista i istoričar dr Srđa Trifković.

Zato su demokrate sada suočene sa tri loše opcije, od kojih gledaju kako da se opredele za najmanje lošu, a prva je da i dalje ostanu uz Bajdena, da stisnu zube i nadaju se najboljem, i da se fokusiraju na napade na Trampa, dodaje Trifković.

Tri loše opcije za demokrate

„Drugim rečima, opcija je da uopšte ne diskutuju o kvalitetima samog predsednika, da se mnogo ne pozivaju na njega i njegov četvorogodišnji balans uspeha ili neuspeha, već da samo i isključivo napadaju Trampa kao "osuđenog kriminalca, lažova", kao pretnju 'našoj demokratiji', kao čoveka koji će izazvati duboke podele koje će ugroziti vođstvo Amerike u slobodnom svetu, koji će podrivati jedinstvo NATO, koji će učiniti uslugu Putinu time što će dovesti u pitanje podršku Ukrajini itd. Međutim, ta isključivo negativna kampanja u uslovima krajnje skeptičnosti većine od preko 70 odsto Amerikanaca u sposobnost predsednika da uopšte izdrži sledeće četiri godine, skoro je garantovano da će uroditi neuspehom.“

Zato i raste pritisak da se Džozef Bajden odrekne kandidature i da to predstavi kao veliki patriotski potez i kao svoju uslugu Americi, da on kao požrtvovani javni radnik koji je uvek stavljao na prvo mesto interese svog naroda sada to čini iz istih pobuda, ocenjuje Trifković.

Međutim, dodaje Trifković, to su gluposti jer ukoliko se to i desi to bi bilo samo zato što su mu donatori uskratili svaku podršku, kao što je juče učinio i poznati holivudski glumac Džordž Kluni.

„Druga loša opcija pred demokratama je da predsednički kandidat bude (potpredsednica SAD) Kamala Haris koja je bila krajnje loš voditelj sopstvene kampanje 2020. godine i čiji bi nastup posle Trampa i sposobnost da ubedi Amerikance u svoju intelektualnu i temperamentalnu doraslost predsedničkom položaju bila pod znakom pitanja. I onda imamo treću, takođe lošu opciju, a to je da nađu nekog trećeg kandidata pri čemu bi i Kamala Haris pružala otpor tome, i da sve prepuste konvenciji Demokratske stranke u avgustu. Ali to bi takođe stvorilo utisak podeljenosti i unutrašnjeg nejedinstva što je jako loš utisak za biračko telo svega tri meseca pred izbore.“

Izbori se održavaju prvog utorka u novembru tako da čak i ako bi imali nekog trećeg kandidata, novi tim ne bi imao dovoljno vremena da artikuliše svoju poruku, a kamoli da uspostavi dobro fokusiran program nastupa, zasnovan na analizi raznih segmenata biračkog tela, smatra Trifković.

Oktobarska iznenađenja – hoće li Tramp završiti kao Kenedi

U svemu je najbitnije šta će se desiti u pet saveznih kolebljivih država – Pensilvaniji, Mičigenu, Viskonsinu, Džordžiji i Arizoni, jer čak i da potpuno senilnog Bajdena stave na tiket i dalje će Njujork i Kalifornija glasati za njega, ističe Trifković.

„I u tih pet država će se zapravo odlučiti ko će biti u Beloj kući od januara iduće godine. Kako sada stoje stvari, naravno sve ide na ruku Trampu ali ja već odavno govorim da će američka duboka država sve učiniti da to spreči. Tako da možemo očekivati čitav niz oktobarskih iznenađenja za neki marifetluk koji bi neposredno uoči novembarskih izbora trebalo da izmeni jednačinu. To bi mogla da bude neka sudska odluka, jer kao što smo videli iz odluke njujorškog suda prošlog meseca, taj potpuno politizovani sudski aparat je sada totalno u funkciji Demokratske partije i permanentne države.“

Moglo bi se desiti i da u poslednji čas nekom kvazisudskom odlukom Tramp bude sprečen da se kandiduje u ključnim državama, ne na federalnom nivou, ili da mu se desi neka nezgoda kao što smo videli u slučaju Džona F. Kenedija, dodaje Trifković.

„Jer kad zagusti, ta duboka država pribegava i radikalnim sredstvima“, zaključio je Trifković.

