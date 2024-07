SRBIJA ĆE UBEK BITI PRIJATELJSKA ZEMLJA I PARTNER FRANCUSKE: Moćna poruka iz vrha stranke Marin Le Pen

NA FRANCUZIMA je da odluče u nedelju, i pored pozitivnih predviđanja. Sigurno je da se Nacionalno okupljanje javlja kao alterntiva Emanuelu Makronu i aktuelnoj političkoj klasi koja se ujedinila protiv Žordana Bardele i Marin Le Pen.

Foto: AP Photo/Francois Mori

To u razgovoru za "Novosti" ističe Andreja Kotarac, koji, preko oca, ima i srpsko poreklo, portparol Nacionalnog okupljanja, stranke koja je osvojila najviše glasova u prvom krugu.

• Koje ćete prve mere doneti kada i ako dođete na vlast?

- Od ponedeljka ćemo nastupiti po hitnom postupku u tri predmeta. Prvo, oko kupovne moći i smanjenje troškova za energiju, za pojedince, preduzeća i poljoprivrednike koje dave previsokim računima. Druga hitna akcija odnosiće se na vraćanje bezbednosti, protiv rekordne nesigurnosti pod Emanuelom Makronom. Konačno, delovaćemo na kontroli imigracije u vreme rekordnih ilegalnih prelazaka granica EU. Na kraju, izvršićemo reviziju javnih finansija u trenutku kada dostižemo 3.000 milijardi duga pod predsedavanjem Makrona.

• Imaju li stranci u Francuskoj razloga da se plaše, kao što to ističu vaši protivnici, ako pobedite u nedelju?

- Stranci koji imaju boravišnu dozvolu mogu bez ikakvih problema da borave na teritoriji Republike. S druge strane, ilegalni stranci više neće moći da se leče besplatno na račun Francuza koji već nisu u mogućnosti da se leče iz finansijskih razloga. Konačno, stranci islamisti, kriminalci ili delikventi biće proterani sa teritorije Republike.

Foto: V. N.

• Imajući u vidu da je Francuska jedna od dve vodeće zemlje EU, u kom smislu će se menjati evropska politika kada preuzmete vladu?

- Živimo u periodu u kome Evropska komisija, podstaknuta od strane Emanuela Makrona, preuzima državna prava i ovlašćenja van svih sporazuma: u pogledu plana oporavka, imigracije ili čak odbrane. Želimo da sačuvamo suverena ovlašćenja država, kao što su diplomatija ili odbrana u okviru Evrope nacija u kojoj će se očuvati saradnja i prijateljstvo među narodima. Naši partneri preuzimaju vlast širom Evrope zahvaljujući buđenju naroda. Ne napušta se sto za igru u trenutku kada ste na putu da pobedite.

• Kako će se to odraziti odnose između Srbije i Francuske?

Foto: Privatna arhiva

- Marin Le Pen je stalno isticala da će Srbija uvek biti prijateljska zemlja i partner Francuske, kao što je to istorija dokazala u odnosima između naša dva naroda, i kao što je to Marin uvek dokazala u teškim vremenima, kao tokom bombardovanja NATO. Prijatelji se pokazuju u teškim vremenima. I tada, kao i danas, nije bilo mnogo onih koji su održavali francusko-srpske odnose, protiv svega onoga što su isticali mediji, ali Marin je bila jedna od njih. Ima stas šefa države, jer će znati kako da preokrene Francusku, i to kako.