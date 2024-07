VARTOLOMEJ GUTAO KNEDLE USRED SOFIJE: Izbor novog patrijarha Bugarske pravoslavne crkve razočarao carigradskog patrijarha

POBEDA mitropolita Danila Nikolova (52) na izborima za novog bugarskog patrijarha bilo je iznenađenje, jer su ga smatrali autsajderom, dok su favorizovani oni koji su uživali podršku vaseljenskog patrijarha Vartolomeja.

Foto AP

I dok je pobedu i intronizaciju u patrijarha mitropolita Danila slavio deo proruski raspoloženih Bugara, razočaran je bio gost iz Istanbula, Vartolomej.

Da nije bio uveren da će pobediti neko od njegovih miljenika Vartolomej, koji po zadatku američkih političara i tajnih službi vodi rat protiv Ruske pravoslavne crkve, ne bi ni došao u Sofiju. Plan njegovih favorita je bio da udalje Bugarsku pravoslavnu crkvu od Moskovske patrijaršije, ali im se želje nisu ostvarile, jer nije izabran njihov vladika za patrijarha.

Većina bugarskih vladika glasala je da novi patrijarh bude mitropolit Vidna vladika Danilo Nikolov, najmlađi od svih kandidata, jer su mu tek 52 godine. On je proruski orijentisan, a funkcija patrijarha je doživotna.

Bugarski patrijarh Neofit je preminuo 13. marta ove godine. Još za njegovog života u Sinodu Bugarske pravoslavne crkve se govorilo o tome treba li priznati autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve. U januaru 2019. su članovi Sinoda BPC imali podeljene glasove, za i protiv priznavanja autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve. Neofit je bio za priznavanje autokefalnosti jer je Ukrajina nezavisna zemlja. U toj grupi je bio i Nikolaj Sevastjanov, plovdivski mitropolit kog su neki videli kao naslednika patrijarha. Bila je formirana i komisija koja je trebalo da oceni hoće li Ukrajinska pravoslavna crkva dobiti od patrijarha Vartolomeja autokefalnost, dakle samostalnost.

Foto AP

Protivnici Ruske pravoslavne crkve među sveštenstvom u Bugarskoj verovali su da će biti izabran za patrijarha njihov kandidat. Dokaz za to je da su pozvali patrijarha Vartolomeja da u nedelju prisustvuje izborima i intronizaciji novog patrijarha u Sabornij crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji.

Pošto su nedavno boravili u Istanbulu kod carigradskog patrijarha, tri bugarske vladike koje su mnogi proglašavali favoritima na izborima za naslednika preminulog Neofita, za mnoge je bilo veliko iznenađenje što je vladika Danilo dobio najviše glasova. Za vreme boravka u Istanbulu bugarske vladike Nikolaj Plovdivski, Kiprijan Starozagorski i Jakov Dorostolski su, zajedno sva dvojicom predstavnika ukrajine raskolničke crkve, učestvovali na liturgiji koju je vodio patrijarh Vartolomej. To je izazvalo velike kritike u Bugarskoj, jer njihova crkva još nije priznala ukrajinsku raskolničku crkvu kojoj je krnji tomos dao patrijarh Vartolomej.

Foto AP

Sinod Ruske pravoslavne crkve saopštio je da sa bugarskim arhijerejima koji su za vreme boravka u Istanbulu bogoslužili zajedno sa ukrajinskim raskolnicima ne žele da imaju bilo kakve odnose.

Mitropolit Danilo nikada nije skrivao svoje velike simpatije prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Kad je već intronizovan, patrijarh Danilo se diplomatskim rečima zahvalio patrijarhu Vartolomeju što je došao u Sofiju na izbore.

Pre izbora su analitičari upozoravali da može doći do raskola u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi na one koji su i dalje za dobre odnose sa Moskvom i na druge koji su za priznavanje raskolničke crkve Ukrajine. Sada se očekuje da Danilo svojim autoritetom ne dozvoli cepanje crkve. Mitropolit Danilo je poznat u crkvenim krugovima kao prijatelj Rusije i njene crkve, pa zato nije realno očekivati da će on priznati ukrajinske raskolnike, bez obzira na to što na tome insistira carigradski patrijarh Vartolomej. Danilo je odmah kazao: "Dajte da sačuvamo pravoslavnu veru, jer ona nas vodi ka Bogu."

Kampanja za izbor bugarskog patrijarha počela je 20. juna. Od svih kandidata samo su trojica - Gavril Dinev, Jovan Ivanov i Danilo Nikolov - bila za jačanje odnosa sa Ruskom pravoslavnom crkvom.

Bila su odabrana tri kandidata - mitropolit Grigorij Cvetkov, koji je obavljao poslove patrijaraha posle smrti Neofita, podržavao ga je carigradski patrijarh, zatim mitropolit Gavril Dinev i Danilo Nikolov koga su mnogi smatrali autsajderom. U poslednjem krugu glasanja mitroplit Danilo je dobio 69 glasova, a Grigorij Cvetkov 66.



Foto AP

Jedan od favorita koji je putovao u Istanbul kod Vartolomeja, mitropolit Nikolaj Sevastjanov je sam odlučio da se ne kandiduje. Vartolomej je podržavao mitropolita plovdivskog Nikolaja, a kad je on odustao, one mitropolite za koje se zna da naginju ka Zapadu i udaljavanju od Rusije.

Anatilitičari kažu da je na takav rezultat glasanja moglo da utiče to što je Danilo bugarskim novinarima 25. juna govorio o progonima sveštenika ukrajinske kanonske crkve, koji su u mnogo čemu povezani sa delovanjem carigradskog patrijarha Vartolomeja.

Danilo je jasno rekao da, ako postane patrijarh, neće dopustiti da se prizna raskolnička pravoslavna crkva. Danilo je bio protiv kad su vlasti u Sofiji proterale u septembru 2023. godine nastojnika ruskog podvorja - crkvene ambasade - Vasijana Znajeva i još dvojicu ruskih sveštenika.

U Bugarskoj dosta vernika zna da je upravo Ruska pravoslavna crkva pomogla bugarskoj crkvi da dobije autikefalnost. Mnogi Bugari podržavaju to za šta se bori Ruska pravoslavna crkva, za očuvanje porodice i tradicije. Da je pobedio bilo koji kandidat kog je podržavao carigradski patrijarh Vartolomej, Moskva je bila spremna da prekine odnose i sa Bugarskom pravoslavnom crkvom.

U inat Moskvi

U BUGARSKOJ se dogodio još jedan incident koji je pokvario odnose Moskve i Sofije. Bivši sveštenik Ruske pravoslavne crkve Petar Jeremejev, kome je oduzeta titula igumana, postao je sveštenik Bugarske pravoslavne crkve, jer je carigradski patrijarh poništio odluku Ruske pravoslavne crkve. U Plovdivskoj eparhiji, koja je najveća i najbogatija u Bugarskoj, Petar Jeremejev je postao jeromonah.