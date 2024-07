RUSKO-ukrajinski sukob će se završiti predajom Kijeva, a ne pregovorima, smatra bivši zamenik pomoćnika ministra odbrane SAD Stiven Brajen.

Foto Tanjug/AP

Brajen u svom blogu "Vepons end stratedži" ocenjuje da skorašnji predlog Vladimira Zelenskog o indirektnim pregovorima, gde bi potencijalni mirovni sporazum garantovala treća strana, predstavlja "paravan" za sakrivanje od kritika da se Ukrajina ne angažuje dovoljno u postizanju mira, prenosi "Ejža tajms".

Bivši zvaničnik Pentagona ističe da su Minski sporazumi već pokazali da posredovani mirovni pregovori neće uroditi plodom, i dodaje da postoje "snažne sile" koje sprečavaju Zelenskog da sedne za pregovarački sto.

Zašto su pregovori malo verovatni?

Prvi i glavni razlog zbog kojeg Brajen sumnja da će doći do pregovora jeste to što se SAD i Velika Britanija oštro protive tome, i dodaje da je Vašington učinio sve kako bi sprečio bilo kakav dijalog sa Rusijom, izuzev onog o razmeni zarobljenika.

Drugi razlog je to što ukrajinski zakoni trenutno zabranjuju pregovaranje sa Rusijom. Brajen navodi da Zelenski u potpunosti kontroliše ukrajinski parlament, koji bi mogao da u sekundi izmeni zakon ako on to zatraži, ali navodi da se to verovatno neće desiti.

Foto: Profimedia

Treći razlog je pritisak koji nacionalisti sa ekstremne desnice, posebno neonacistički bataljon "Azov" vrše na Zelenskog, navodi Brajen.

Sa druge strane, bivši zvaničnik Pentagona navodi da Moskva ne smatra Zelenskog za legitimnog pregovarača zato što mu je mandat istekao u maju, a imajući u vidu situaciju na terenu, Rusija smatra da će do kolaps i/ili predaja ukrajinske vojske doći uskoro.

U oba slučaja, ukrajinska vlada će morati da bude smenjena na neki način, možda privremenim vojnim rukovodstvom koje izabere Rusija, ocenjuje Brajen i dodaje da bi to omogućilo Moskvi da formuliše sporazum o kapitulaciji sa privremenim vlastima.

Ključna poruka za NATO

Predaja ukrajinske vojske i sporazum sa privremenim vlastima onemogućili bi dalji angažman NATO-a u Ukrajini, što bi potencijalno moglo da otvori vrata ka bezbednosnom dijalogu između NATO-a i Rusije.

Međutim, Brajen navodi da izbor holandskog premijera Marka Rutea za generalnog sekretara NATO-a ne sluti dobro za budućnost Alijanse.

Ukoliko Rusija pobedi, što Brajen smatra sve verovatnijim ishodom, ključna poruka za NATO će biti da Alijansa mora da zaustavi svoje širenje i traži stabilniji angažman sa Rusijom u Evropi.

(rt.rs)