KOALICIJE (NE) SPREČAVAJU KRAJNJU DESNICU DA VLADA: Napeta politička sedmica u Francuskoj - Čeka se drugi krug vanrednih izbora

NAPETO je na francuskoj političkoj sceni, posle istorijskog uspeha krajnje desnice u prvom krugu.

Foto: Tanjug/AP photo

Predsednik desničarskih Republikanaca Erik Sjoti, koji se odvojio s delom članstva u predizbornoj kampanji i dao podršku Nacionalnom okupljanju, istakao je da je "pobeda na vidiku". Predstavnik drugog krila ove stranke, evroposlanik Fransoa Gzavije Belami nije hteo da izađe s predlogom glasačima za koga da glasaju u drugom krugu, ali je i dodao da "opasnost za Francusku dolazi od ekstremne levice."

Žan Lik Melanšon, lider krajnje levičarskih Nepotčinjenih, poručio je da su rezultati pokazali nedvosmisleni poraz vladajuće koalicije, a Francuze pozvao da naprave blok protiv Nacionalnog okupljanja. U Francuskom većinskom sistemu u drugi krug idu tri najbolje plasirana kandidata, a Melanšon je poručio da će se, svugde gde su levičari završili na trećem mestu, povući iz dalje trke u korist drugog republikanskog kandidata, a to isto je zatražio i od ostalih stranaka.

Predsednik Emanuel Makron je pohvalio visoku izlaznost građana koji su tako iskazali da žele da se razjasni novonastala situacija. Odziv je bio 67 odsto, što je za blizu 20 odsto više nego na prošlim izborima pre dve godine. Predsednička koalicija je dobila više glasova nego što su predviđale sondaže, ali su ipak završili na trećem mestu.

Foto: Tanjug/AP photo

- Čas je da se napravi široko, jasno, demokratsko i republikansko okupljanje za drugi krug – uputio je poziv francuski predsednik.

Reagovao je i premijer Gabrijel Atal, koji je vodio predizbornu kampanju za predsedničku koaliciju.

- Lekcija od večeras je da je krajnja desnica pred vratima vlasti. Cilj nam je jasan, da sprečimo Nacionalno okupljanje da ostvari apsolutnu pobedu. Nijedan glas ne smeju da dobiju. Francuska ne zaslužuje da se dvoumimo – kazao je Atal.

I on je najavio da će se njihovi kandidati svugde gde su treći povući u korist onih koji zastupaju "republikanske vrednosti". Ostaje da se vidi da li u to ubrajaju i kandidate Žan-Lika Melanšona, stranke koju protivnici optužuju da će od "Francuske napraviti Venecuelu" i da "podržavaju terorizam Hamasa".

Foto: Julien de Rosa, Pool via AP

U Makronovoj centrističkoj koaliciji, koja okuplja političare i građane širokog spektra, ima i desničara, za koje se ne zna da li će se dobrovoljno povući pred levičarima u drugom krugu.

Posle najave da će doći do povlačenja kandidata drugih stranaka da bi se napravio "blok" protiv krajnje desnice, donekle su korigovane procene o broju poslaničkih mesta u budućem sazivu francuske skupštine. Nacionalnom okupljanju se sada daje između 255 i 295 poslanika u skupštini u kojoj je potrebno 289 mesta za apsolutnu većinu. Dakle, vlast im je i dalje nadohvat ruke.

Ujedinjenoj levici se daje od 120 do 140 poslanika, predsedničkoj koaliciji Zajedno 90 do 125, a republikancima i ostalim desničarima, koji su osvojili oko 10 odsto, od 35 do 45. Drugi krug izbora biće održan u nedelju, 7. jula.

BONUS VIDEO:

Hoće da zatvore sve rudnike i da nas nateraju da živimo kao Aboridžini