KANADA OSMISLILA OPAKI PLAN PREMA IRANU: Teheran im ovo nikada neće zaboraviti

KANADSKE vlasti pripremaju se da Revolucionarnu gardu Irana (RGI) označe kao terorističku organizaciju i tu odluku bi mogle da saopšte već ove nedelje, preneli su danas kanadski mediji pozivajući se na više dobro upućenih izvora u kanadskoj vladi.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi

Zakonodavci iz redova kanadske opozicije već dugo zahtevaju da se RGI stavi na listu terorističkih organizacija, ali liberalna vlada premijera Džastina Trudoa do sada je odbijala da se povinuje tim zahtevima, navodeći da bi to moglo dovesti do neželjenih posledica, prenosi Rojters.

U oktobru 2022. godine zvanična Otava je saopštila da bi takav korak nepravedno mogao obuhvatiti i Irance koji su pobegli iz svoje zemlje i sada žive u Kanadi, ali bili su mobilisani u tu elitnu vojnu formaciju dok su još bili u Iranu.

Kabinet kanadske ministarke spoljnih poslova Melani Žoli nije odmah bio dostupan za komentar na ovu temu.

Kanada je prekinula diplomatske odnose sa Teheranom 2012. godine, ali kada RGI bude stavljena na listu terorističkih organizacija, kanadska policija će moći da optuži svakoga ko finansijski ili materijalno podržava tu elitnu iransku jedinicu.



