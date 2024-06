"STAROJ EVROPI" JE DOŠAO KRAJ, MOĆ SE POMERA NA ISTOK: Menjaju se liderske pozicije na Starom kontinentu - NATO poluga pomerena zbog Rusa

"STAROJ Evropi" je došao kraj, sada je tu "nova Evropa". Naime, istočni bok NATO utvrđuje se protiv potencijalnog ruskog napada i preuzima lidersku poziciju u transatlantskoj bezbednosnoj alijansi.

Foto: Profimedia

- Pre više od 20 godina američki ministar odbrane Donald Ramsfeld, spreman da povede američku invaziju na Irak zbog glasnih francuskih i nemačkih primedbi, odbacio je taj poziv kao onaj koji dolazi iz “stare Evrope”. Rekao je: “Ako pogledate čitavu današnju NATO Evropu, centar gravitacije se pomera na istok”. Pogrešio je u vezi Iraka, ali je bio u pravu za Evropu – rekao je u analizi Si-En-En-ov reporter Farid Zakarija, prenosi Blic.

- Više nego ikad pre, politička moć i energija pomeraju se ka istoku ka “novoj Evropi” – rekao je on.

Kako je to “Njujork tajmsu” rekao istoričar Timoti Garton Eš, “glasovi centralnih i istočnih Evropljana slušaju se više i ozbiljnije uzimaju u savetima Evrope”, citirao je Zakarija. Naveo je da NATO “raste i raspoređuje resurse istočno”.

Foto: Tanjug/AP photo

"Pogledajte samo Poljsku"

- Katalizator je, naravno, ratoborni istočnoevropski sused – Rusija. Pogledajte samo Poljsku, koja je pojačala svoju odbranu i obećala da će izdvojiti za vojsku daleko više od dva odsto BDP-a koliko traži NATO. Štaviše njen predsednik predlaže tri odsto izdvajanja za sve članice NATO. Ove godine će Poljska potrošiti oko četiri odsto svog BDP-a na vojsku, a planira i da udvostruči kopnene snage na 300.000 vojnika. Potrošila je milijarde dolara na najsavremenije oružje – navodi Zakarija.

Kako je ukazao “Ekonomist”, Poljska namerava da postavi više tenkova nego što ih zajedno koriste armije Nemačke, Francuske, Britanije i Italije zajedno. A Poljska ide još dalje od toga. Većina oružja koje dolazi Ukrajini od Zapada dolazi upravo preko Poljske, ukazao je Zakarija, dodajući da je zemlja odobrila privremeni status privremene zaštite za skoro milion ukrajinskih izbeglica, što je više od bilo koje evropske zemlje sem Nemačke.

- Za Istočnu Evropu konflikt sa Rusijom je egzistencijalan – kaže Zakarija.

"Istočna Evropa nikad nije bila bezbednija"

Ali, kako je primetio “Fajnenšel tajms”, zbog pomeranja pažnje kontinenta, “Istočna Evropa nikad nije bila bezbednija”. Zakarija je u tom smislu ukazao na nedavne zajedničke vojne vežbe Litvanije i Poljske kod koridora Suvalki. To je potez zemlje dug oko 100 km od Belorusije do ruske enklave Kalinjingrad, smeštene između Poljske i Litvanije. Koridor je istorijski bio slabost baltičkih zemalja – Estonije, Litvanije i Letonije. Ako bi ga Rusija zauzela, odsekla bi te tri bivše sovjetske zemlje od ostatka NATO. Ta opasnost je, kako navodi Si-En-En, umanjena kad se NATO proširio na Švedsku i Finsku, čime je Baltičko more praktično pretvoreno u “NATO jezero”.

Tri baltičke zemlje sada imaju pomorske granice sa NATO zemljama i koridor Suvalki više nije fatalna slabost, kaže Zakarija. Štaviše, baltičke države – tradicionalno najranjivije u alijansi – deluju aktivnije zbog ruske invazije na Ukrajinu, naveo je on.

Tri baltičke zemlje su u januaru dogovorile da izgrade stotine betonskih bunkera na svojim granicama sa Rusijom i Belorusijom.

Prema “Fajnenšel tajmsu”, istorijski je NATO-ov plan za baltičke zemlje u slučaju ruske invazije bio da se to dozvoli, pre sukoba sa Rusijom nekoliko meseci kasnije. Sada je strategija da se te zemlje brane od prvog metra zemlje, odvraćanjem Rusije od napada na prvom mestu. Si-En-En podseća da je NATO 2017. poslao bataljone u tri baltičke zemlje, svaki sa po hiljadu vojnika. Sada povećava te brojke tri do pet puta, rekao je Zakarija.

“Stara Evropa” je negovala veze sa Rusijom, "nova" to ne može da priušti

Prema mapi koju je objavio “Politiko” o izdvajanjima na odbranu NATO zemalja prošle godine, vidi se da zemlje koje su bliže Rusiji posvetile više svog BDP-a odbrani.

Foto: Printscreen/Politiko

- “Stara Evropa”, Francuska, Nemačka, Italija i Španija, su hronično nedovoljno finansirali svoje vojske, u poređenju s tim – rekao je Zakarija.

Možda je Švedska najbolji primer kako je rat u Ukrajini pomerio fokus u Evropi, rekao je on. Rat ju je naterao da se odrekne svoje 200 godina stare neutralnosti i priključi NATO. Prošlog septembra je Švedska, pre zvaničnog ulaska u NATO ovog marta, objavila 28% povećanja vojnih izdataka za 2024, dodajući da je zemlja suočena najozbiljnijom bezbednosnom situacijom od kraja Drugog svetskog rata, naveo je Zakarija.

- “Stara Evropa” negovala je trgovinske i diplomatske veze sa Rusijom i videla da je to dovelo da ničega sa invazijom Rusije na Ukrajinu. “Nova Evropa” ne može da priušti takav optimizam. Sada su najranjivije zemlje u NATO, sve te najbliže Rusiji, počele da uzimaju lidersku ulogu u bloku. To bi moglo da promeni prirodu evropske odbrane i spoljne politike za decenije – zaključio je on.

