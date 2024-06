"SVI SU ZA TRAMPA" Srbi imaju mogućnost da utiču na ishod predsedničkih izbora u SAD

NEKADAŠNjI guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević izjavio je danas da Srbi u SAD imaju jedinstvenu poziciju i mogućnost da utiču na ishod predsedničkih izbora u toj zemlji naglasivši da bi u slučaju pobede republikanskog kandidata Donalda Trampa, uloga Srbije na Balkanu bila unapređena.

Foto: EPA-EFE/TANNEN MAURY ID: 7561131

- Odnosi između SAD i Srbije bi se popravili preko noći Trampovom pobedom - naglasio je Blagojević koji je, iako demokrata, uključen u Trampovu kampanju.

- U jedinstvenoj smo situaciji da možemo da imamo veliki uticaj da odlučimo ishod predsedničkih izbora, da se pokrenemo kao srpska zajednica u Viskonsinu, u Mičigenu, Ohaju i Pensilvaniji i to može da napravi razliku između poraza i pobede. Srpska zajednica to vrlo dobro zna i već radi na lokalnom nivou, koliko znam, svi su za Trampa - rekao je Blagojević i naglasio da ne poznaje nijednog Srbina u SAD koji je za aktuelnog predsednika Džozefa Bajdena.

Foto: EPA

Podsetio je da se Srbi nalaze u tim važnim državama za izbore i da tu zaista mogu da naprave razliku i presude praktično i odluče da li će te države otići Trampu ili Bajdenu.

Naglasio je da republikanci već imaju jednog kandidata za državnog sekretara i to je Ričard Grenel.

- On itekako ceni Srbiju i srpski narod. Razume koliko su pitanja na Balkanu složena. Ako on postane državni sekretar, mislim da će to biti važan korak napred za srpsko-američke odnose - rekao je Blagojević.

Bivši guverner je naglasio da će u slučaju da Tramp bude izabran za predsednika SAD, uraditi sve što je u njegovoj moći da ga dovede u Srbiju.

Kako kaže, biće to deo te reorganizacije prioriteta u spoljnoj politici Amerike.

- To bi bilo sjajno, fantastično i korisno - rekao je Blagojević i dodao da pomaže Trampu u kampanji, da mu daje novac, drži govore, prikuplja sredstva za kampanju.

Naveo je da i srpska zajednica, inače Amerikanci srpskog porekla, pomažu, i da shvataju šta se dešava oko Trampa vezano za suđenja i politički progon kojem je, kako kaže, izložen, a na šta se, kako je naglasio, mora staviti tačka.

- Najverovatnije izvlače neke pouke iz sopstvene istorije, shvataju da kada se na vas namerače moćnici, da se mi kao Srbi istorijski branimo - rekao je Blagojević i podsetio da je funkcija guvernera savezne države veoma važna, i da je od nje važnija jedino ona koju obavlja predsednik SAD.

Naglasio je da ako Tramp pobedi, da misli da može da bude od koristi, da jednostavno štiti neka pitanja važna za Srbe u Americi i još važnije za neka srpska pitanja i interese Srbije na Balkanu i Srbije iz koje je došao njegov otac.

Foto: EPA

Ocenio je da ima puno porostora za unapređenje odnosa Srbije i SAD, ali je izrazio žaljenje što njegova Demoraktska stranka nije baš nastrojena prema Srbima.

Bio je, kako kaže, šokiran zbog onoga što je učinjeno Srbiji po pitanju Kosova i Metohije i dodao da bi svako mogao da zamisli kako bi to izgledalo kada bi neke moćne sile rekle Americi "bombardovaćemo vas ako ne date Teksas".

Amerikanci su se okrenuli protiv svog saveznika pod Bušom, Klintonom, Obamom i sada Bajdenom, dodao je on.

