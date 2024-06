"TO NIJE ULTIMATUM VEĆ MIROVNA INICIJATIVA": Moskva odgovorila Zelenskom na nove optužbe

NOVI predlozi ruskog predsednika Vladimira Putina za prekid sukoba u Ukrajini nisu ultimatum nego mirovna inicijativa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ne, to nije tako, to nije ispravno tumačenje. To je upravo mirovna inicijativa - rekao je Peskov za list „Izvestija“.

Kako je istakao, inicijativa ruskog predsednika uzima u obzir trenutnu situaciju, a Kijev treba da shvati da okolnosti mogu da se promene.

Situacija se sada i de fakto i de jure razlikuj eod 2022. godine, naglasio je Peskov i dodao da se u prilikom razmatranja pitanja mira u Ukrajini mora uzeti u obzir ulazak novih regiona u sastav Rusije.

Prema njegovim rečima, Putin je izneo složen, veoma sadržajan i konstruktivan predlog.



Kijev treba da uzme u obzir da okolnosti mogu da se promene, dodao je Peskov.Podsetimo, ruski predsednik je ranije danas izneo novi predlog za mir u Ukrajini za koji je Vladimir Zelenski rekao da predstavlja još jedan ultimatum.

