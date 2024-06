VELIKA OPASNOST: Zapad će sumanutom ideologijom dovesti svet na ivicu globalnog sukoba

EVROPSKO rukovodstvo nameće sumanute ideje svojim građanima i potpuno je nespremno za vojni sukob – trenutna situacija može da eskalira do te mere da će svet biti na ivici globalnog sukoba, smatra bugarski ekonomista Kuzman Iliev.

Foto: Shutterstock/Pavel Chagochkin

Po njegovom mišljenju, situaciju sada pogoršava i francuski predsednik Emanuel Makron najavljujući mogućnost slanja vojske u Ukrajinu.

- Makron je uradio sledeće – kada su Amerikanci shvatili da je veoma skupo baviti se Ukrajinom i da to više ne žele, usredsredili se na Kinu. Makron je preuzeo inicijativu i rekao: 'Sada ću se pretvarati da sam Napoleon. Pokazaću da Evropa nije neki geopolitički gnom, krenuću protiv Putina! - rekao je ekspert na svom Jutjub kanalu.

Iliev smatra da evropsko rukovodstvo kategorički nije spremno ni za kakav vojni sukob, jer svojim građanima nameće „ludu ideologiju“.

- Rusi su shvatili da je ideja Zapada da ih unište i pripremili su se da pruže konačan odgovor ako bude potrebno. Spremni su na to. A na Zapadu imamo političko rukovodstvo koje je dovelo svoje građane do situacije kada ne znaju svoj pol, učinilo je da njihovi građani budu energetski siromašni i oni definitivno nisu spremni za vojni sukob koji može da se dogodi. Rusi proizvode tri puta više granata nego čitav NATO. Iza njih su Kina i Iran - konstatovao je on.

Prema njegovim rečima, osnova sukoba između Zapada i Istoka je osećaj isključivosti zapadnog sveta.

- Centralnoistočna Evropa, Rusija, Kina – to su poluljudi. Oni tako misle. Misle, pošto je Istočni blok izgubio u Hladnom ratu, to je zato što su na Istoku ljudi gluplji, da su bezvredni, da su loši materijal. Ali, jednostavno ne shvataju da je rat izgubljen jer je na Zapadu jednostavno bilo više slobode, koju oni sada uništavaju svojom sumanutom ideologijom - zaključio je ekonomista.

(Sputnjik)