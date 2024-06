"AKO ONI POŽELE ZAVLADAĆE MIR U UKRAJINI": Lukašenko otkrio koja država je ključan faktor za kraj rata

AKO Amerikanci požele, sutra će zavladati mir u Ukrajini, ali to im sada nije u interesu, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko posle razgovora sa predsednikom Mongolije Uhnaginom Hurelsuhom u Ulan Batoru.

- Ako se Amerikanci slože da tamo zavlada mir, sutra će mir zavladati. Ali to im ne treba. Vidite ko je tu kriv, a ko u pravu - rekao je Lukašenko, odgovarajući na kritike novinara u vezi sa ruskom specijalnom operacijom u Ukrajini i podrškom Belorusije, prenosi agencija BelTA.

Lukašenko je naglasio da su potrebni pregovori.

- Rusi ne žele ovaj rat. Znam to dobro. Zašto ne sednu za pregovarački sto? Zašto se ne dogovore? Amerikanci žele da potope Rusiju u ovom sukobu i ratu sa Ukrajinom: Borite se sa Ukrajinom, a mi ćemo se za to vreme sami baviti Kinom. To je suština njihove politike - rekao je Lukašenko.

- Nemojte samo da slušate šta govore Amerikanci i zapadnjaci, već treba da znate šta se stvarno dešava na terenu - naglasio je beloruski lider.

(Sputnjik)

