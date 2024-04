MiG-41 BUDUĆI RUSKI LOVAC ŠESTE GENERACIJE: Nova platforma pomera granice avio-industrije - podseća na letelice iz “ratova zvezda” (VIDEO)

LOVAC-presretač MiG-31, u svojim različitim varijantama, bio je uspešan projekat. Danas su Rusi integrisali hipersonične rakete Kinžal u verziju MiG-31K. Međutim, industrija priprema sledeću generaciju aviona, MiG-41.

Foto:Jutjub printskrin/Found And Explained

Verzija MiG-31M je 1990-ih imala za cilj opsežan proces modernizacije presretača, ali se nije ostvarila zbog nedostatka sredstava.

Pre više godina, nakon prve veće nadogradnje aviona MiG-31 na varijantu BM (boljšaja modernizacija), koja je započeta 2007. godine i koja je trenutno u toku, ruska odbrambena industrija je 2021. godine započela proces instaliranja „fly-by-wire“ sistema upravljanja, čime su se konvencionalne ručne kontrole leta zamenile elektronskim interfejsom.

Lovac presretač MiG-31, pored velike visine na kojoj leti, ističe se i po veoma velikom dometu (do 3000 km sa dva dodatna rezervoara i četiri rakete Vimpel R-33E u njemu), za verziju namenjenu za borbene misije.

Foto: printskrin Jutjub

POJAVLjUJU SE NOVI DETALjI O “INŽENjERSKIM GRANICAMA KOJE ĆE BITI POMERENE”

MiG-41, ambiciozan ruski projekat, ali ovog puta sa skepsom na zapadu kakva nije zapamćena, ponovo je pred očima javnosti.

Ruski stručnjaci procenjuju da će avion 6. generacije MiG-41 leteti 2025. Zapadni resursi navode da je ovo “izuzetno optimističan scenario” u kontekstu aktuelnih sankcija koje su im zapadne vlade nametnule, a sa kojima se ruska industrija suočava.

Glavni izazov, kako navode, biće motorizacija, veliki problem koji je dugo zadržavao program Su-57. Dodaju da Rusi ulaze na neistraženu teritoriju i da za rusku industriju to nije jača strana.

Međutim, prema spekulacijama u ruskoj štampi, MiG-41 bi mogao biti opremljen motorima P-579-300 ili čak motorima koji se nalaze u lovcima Su-57.

Prema ruskim izvorima, Rusija takođe razvija elektromagnetni top za MiG-41 koji će, po ruskom mišljenju, doneti velike promene u avijaciji globalno. Takođe se spekuliše da će MiG-41 biti opremljen hipersoničnim raketama vazduh-vazduh Vimpel R-37M, možda najboljim u svojoj klasi na svetu.

Vimpelova R-37M je nova raketa razvijena na bazi rakete R-37, koja je, uzimajući u obzir svoje dimenzije (preko četiri metra dužine i šest tona poletne težine), ugrađena samo na MiG-31.

Ruski izvori vesti pišu da bi MiG-41 mogao da ima multifunkcionalni raketni sistem presretač sposoban da rukuje hipersoničnom municijom sa više bojevih glava.

Ako MiG-41 zaista obavi svoj prvi let do 2025. godine, Rusi se nadaju da će avion biti operativan do 2030. godine, jer se životni resursi MiG-31 polako iscrpljuju.

ONO ŠTO ZNAMO O MIG-41, AVIONU ŠESTE GENERACIJE

MiG-41 je visoko poverljiv program. U medijskom prostoru su se pojavile samo informacije o izvorima i dosta spekulacija. Zvaničnih informacija je zaista premalo.

MiG-41 je deo programa PAK DP Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije. Buduća letelica bi trebalo da leti blizu svemirske orbite i dostiže brzinu od preko 4 maha! Ovo bi ga učinilo najbržim avionom ikada napravljenim.

Novi avion bi kombinovao tehnologiju Su-57, ali bi bio opremljen i hipersoničnim oružjem, dok se sada govori o elektromagnetnom pa čak i o laserskom oružju.

Sigurno je da će MiG-41 postepeno da zameni lovce presretače MiG-31 Ruske Federacije.

Nisu poznati zvanični podaci o novom MiG-41. Prema informacijama objavljenim u specijalizovanoj štampi, težina budućeg lovca će premašiti 40 tona, dok će dužina biti preko 20 metara. Avion bi trebalo da dostigne maksimalnu visinu leta od 50 kilometara.

Footage of a MiG-31 letting off a Kinzhal "dagger". pic.twitter.com/jdPbLmUYP0 — Blackrussian (@Blackrussiantv) October 18, 2023

Prema ruskim planovima, prototip MiG-41 je trebalo da izvrši svoj prvi let 2022. godine, a aparati bi trebalo da uđu u upotrebu oko druge polovine decenije. Ostaje da se vidi da li će Rusija zaista uspeti da uspešno završi projekat ovolikih razmera.

Do tada su na MiG-ovima 31, avionima koje je trebalo da zameni MiG-41, Rusi integrisali hipersonične rakete Kinžal koje su intenzivno koristili u svojim operacijama širom Ukrajine.

U pitanju je ubedljivo najubitačnija kombinacija u ukrajinskom sukobu, na koju i pored pokušaja bledih tvrdnji sa ukrajinske i zapadne strane, još uvek ne postoji odgovor, verzija MiG-31K.

