TRANSKRIPT RAZGOVORA NEMAČKE VOJSKE: Kako da uništimo Krimski most, trebaće nam više od 20 raketa

GLAVNI urednik Sputnjika i RT Margarita Simonjan objavila je stenogram razgovora visokih oficira nemačke vojske koji su razmatrali napad na Krimski most.

Foto Tanjug/AP

Razgovor je vođen 19. februara, a o planovima su diskutovali načelnik Odeljenja operacija i obuke ratnog vazduhoplovstav Grefe, inspektor ratnog vazduhoplovstva Gerhart i saradnici centra vazdušnih operacija Fenske i Fronštate.

Jedna od oficira pominjao je da se planira poseta Ukrajini da bi se koordinisali napadi na objekte u Rusiji.

Sagovornici predlažu da se cela operacija podeli u etape, a da se obrati i Velikoj Britaniji za pomoć u planiranju.

- Želeo bih da kažem još nešto o rušenju mosta. Intenzivno smo proučavali ovo pitanje i, nažalost, došli smo do zaključka da je most, zbog svoje veličine, sličan pisti. Dakle, zahtevaće više od 10 ili 20 projektila - kaže jedan od oficira.

Istovremeno, pominje se put u Ukrajinu planiran za 21. februar radi koordinacije udara na ruske ciljeve.

Krimski most štiti ruska garda, Foto Arhiva V. N.

Predstavnici Bundesvera pokušavaju da pronađu način da napadnu most, a da ne učine Nemačku stranom u sukobu.

- Naravno, malo preterujem, ali ako sada kažemo ministru da ćemo zakazivati sastanke i ići autom iz Poljske da niko ne primeti, ovo je već učešće, nećemo to da radimo - kaže se u transkriptu.

Kao izlaz, predlaže se organizovanje obuke za Ukrajince, a odluka bi trebalo da bude doneta na političkom nivou.

- Najpre treba da znamo da li je takva politička odluka direktno uključena u planiranje zadataka - u kom slučaju će obuka trajati malo duže, moći će da obavljaju složenije zadatke, što je sasvim moguće da već imaju određeno iskustvo i koristite opremu visoke tehnologije. Ako je moguće izbeći direktno učešće, ne možemo da učestvujemo u planiranju zadataka, da to uradimo u Buhelu i onda to prosledimo njima – za Nemačku je to „crvena linija“, kaže se u transkriptu.