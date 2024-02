"HALO URSULA, JE LI TO EVROPA?" Lajenova će naslediti samu sebe - Kandidatura za šeficu NATO neuspela, sve karte stavila na reizbor

POSLE fijska u pokušaju da se domogne čeone pozicije u NATO, aktuelna predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sve adute stavila je na reizbor nakon junskih izbora za EP i tu mnogo bolje stoji. Slovi za najjačeg kandidata da nasledi samu sebe.

U tome je Nemica lukavo nastupila, jer je, da bi zadovoljila Francuze, predložila komesara za odbranu, dok je istovremeno "zelenu agendu" iz agresivnog ekološog programa EU, koja je izazvala veliku pobunu evropskih zemljoradnika, sada stavila u drugi plan.

Upravo je previše zelena boja u njenoj politici zasmetala mnogim evropskim desničarima, kojima i sama pripada, što su glasno istakli i francuski republikanci. Sledbenici nekadašnjeg predsednika Nikole Sarkozija protive se drugom mandatu Fon der Lajenove, a nosilac liste ove formacije Fransoa Gzavije Belami poručio je da će njihova podrška izostati jer bilans predsednice evropske izvršne vlasti u prvom mandatu nije bio na visini njihovih očekivanja i onoga što je Evropi, iz njihovog ugla, neophodno. Smatra upravo da je politika Fon der Lajenove bila previše ekološka.

- Poslednjih godina u EU, naročito po pitanju poljoprivrede, dominira većina koja ide od ekstremne levice do makronista – ustvrdio je vođa liste francuskih desničara, istakavši sa politika koju vodi Ursula fon der Lajen nije omogućila onima koji rade u Evropi da mogu da žive od svoga rada i da nastavljaju da proizvode ono što nam je potrebno.

Ovako otvoren nastup je pomalo iznenadio jer se ona verovatno ne bi ni kandidovala da nema podršku sopstvene političke grupacije evropskih narodnjaka kojima pripada i republikanska stranka iz Francuske. Ipak, izostanak podrške republikanaca ne bi trebalo mnogo da se odrazi na reizbor, jer ih ima samo 8 među 176 narodnjaka u sadašnjem sazivu EP.

Mnogo važnije za Ursulu fon der Lajen je to što dobija podršku Makronovih centrista, a ona je prvi "pik" i Španije, kao i sunarodnika Nemaca, za razliku od oštrog protivljenja kancelara ove zemlje Olafa Šolca da na čelu NATO zameni Jensa Stoltenberga "zbog isuviše oštre retorike prema Rusiji". Očigledno je da je takav stav na vrhu Evropske komisije prihvatljiviji, jer se tako mnogo manje zvecka oružjem.

Fon der Lajenova je kao svoje glavne prioritete u kandidaturi za drugi mandat istakla kompetitivnost i bezbednost. Kada je reč o sigurnosti, misli na pripremu od napada spolja, kao i na zaštitu od prirodnih katastrofa. Ali, naglasila je da se u toj politici neće oslanjati na "Putinove prijatelje" unutar EU. Poručila je da će sarađivati sa "proevropejcima, pronatovcima i proukrajincima", uz poštovanje evropskih demokratskih vrednosti. Klimatske promene su takođe u njenom fokusu, kao i dinamika napretka i prosperiteta, digitalizacija i veštačka inteligencija, a sve to u poštovanju "socijalne tržišne ekonomije".

Uticajni belgijski informativni sajt "Set sir set" razmotrio je politiku Ursule fon der Lajen sa više aspekata, a mogućnost njenog reizbora procenio je sa visokih 90 odsto. Smatra da zapravo nema neizvesnosti i da je to u principu gotova stvar. Očekuje se da kao kandidat narodnjaka za ovu funkciju bude proklamovana na sastanku Evropske narodne partije početkom marta u Bukureštu.

Naravno, na umu treba imati i druge elemente, a to je da je neophodan dogovor sa socijaldemokratama i liberalima oko podele kolača kada je reč o najvišim funkcijama u EU. Takođe treba voditi računa i o predskazanom rastu ekstremne desnice, koja će svakako biti protiv. Ali, njihovi glasovi izvesno neće biti u tom broju da osujete njen ostanak na aktuelnoj funkciji, ukoliko se sklopi kadrovski dogovor "plavih" sa "crvenima" i "žutima".

HALO URSULA, JE LI TO EVROPA?

Pomenuti belgijski sajt navodi da Ursula fon der Lajen najviše svojim imenom simbolizuje aktuelnu EU. S tim u vezi podseća na kultnu rečenicu nedavno preminulog bivšeg američkog državnog sekretara Henrija Kisindžera, koji je svojevremeno pitao "koga treba da pozove ako želi da razgovara s Evropom?". Belgijski medij smatra da bi to u ovom trenutku bila upravo Fon der Lajenova koja je preuzela primat šefu diplomatije Žozepu Borelju i sada već odlazećem predsedniku Evropskog saveta Šarlu Mišelu, do te mere da je došlo do zahlađenja odnosa njih dvojice s njom. Ističe je da tu evropsku amblematičnost malo ko očekivao, imajući u vidu da nije bila baš uspešna ministarka odbrane u Nemačkoj, niti je u svojoj stranci CDU uspela da se izbori za jaču poziciju i pored podrške bivše kancelarke Angele Merkel.

"JA" UMESTO "MI" Što se tiče liderstva i komunikacije "Set sir set" je Ursulu fon der Lajen vrednovao ocenom 5 od 10, između ostalog zato što često koristi "ja" umesto "mi". Za upravljanje krizama dobila je ocenu više, a između ostalog joj je zameren i fijasko u nabavci vakcina protiv kovida. U pogledu ispunjenja predizbornih obećanja, dobila je takođe šesticu, uz podsećanje da udarni deo njenog programa, "zeleni dil", sada nailazi na ozbiljan otpor.