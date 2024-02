RUSI TRAŽE JAROSLAVA HUNKU: Otavi uručen zahtev Moskve za izručenje 98-godišnjeg ukrajinskog nacističkog veterana

AMBASADA Rusije u Kanadi podnela je zahtev za izručenje 98-godišnjeg ukrajinskog nacističkog ratnog veterana Jaroslava Hunke i sada čeka odgovor kanadskog Ministarstva pravde, rekao je za TASS ambasador Rusije u Otavi Oleg Stepanov. Mi smo 19. decembra 2023. podneli Ministarstvu spoljnih poslova Kanade zahtev ruskog generalnog tužio­ca za izručenje Jaroslava Hunke Rusiji.

Hunka u Kanadskom parlamentu, Foto AP

U dokumentu se navodi da je on pod kri­vičnom istragom Ruskog istražnog komiteta, u vezi sa radnjama preduzetim sa ciljem potpune elimina­cije etničke grupe, ili, ukratko, genocida, rekao je diplomata. Stepanov je re­kao da Kanada i Rusija ne­maju sporazum o ekstradi­ciji. Međutim, dve države su potpisale Ugovor o međusobnoj pravnoj pomoći 1997. godine. "To je stvar principa. U stvari, Hun­ka je sam priznao da je do­brovoljno pristupio SS-u i da je stoga bio umešan u zločine divizije Galicija. Dakle, ovde živi nacista. Da li kanadsko pravosuđe planira da ga goni, to je pitanje, dodao je ambasa­dor. Kanadsko Ministar­stvo pravde saopštilo je da neće komentarisati da li je primilo zahtev za izručenje Hunke, jer se takvi dokumenti smatraju pover­ljivim do izricanja sudske presude.

Odeljenje je saopštilo da se ekstradicija iz Kanade sprovodi u skladu sa rele­vantnim domaćim zakoni­ma, međunarodnim ugovori­ma i Kanadskom poveljom o pravima i slobodama.

Takođe je naglašeno da Rusija i Kanada nikada nisu potpisale sporazum o ekstradiciji.

Ranije je Ruski istražni komitet optužio Hunku u odsustvu za genocid nad ci­vilima na teritoriji Ukra­jine tokom Drugog svetskog rata.

Dokumentovanu potvrdu o lokacijama razmešta­nja i dejstvu SS divizi­je Galicija, gde je Hunka služio, istražitelji su dobili od Centralnog ar­hiva Ministarstva odbra­ne Rusije i Nacionalnog arhiva Ruske Federacije.

Kanadska ministarka spoljnih poslova Melani Džoli pozvala je na ostavku predsednika Donjeg doma Entonija Rotu, koji je Hun­ku predstavio poslanici­ma, hvaleći ga kao ratnog veterana koji se borio protiv Rusa tokom Drugog svetskog rata.

Džolijeva je incident nazvala "apsolutno nepri­hvatljivim" i "sramotom za Donji dom i Kanađane".

Rota je potom podneo ostavku, a kanadski pre­mijer Džastin Trudo se zvanično izvinio za in­cident.

Dočekao Zelenskog kao rođenog

KAKO podseća ruska agencija, 22. septembra, tokom pojavljivanja ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog pred kanadskim parlamentom u Otavi, publika je aplaudirala pozvanom gostu Jaroslavu Hunki, 98-godišnjem ukrajinskom emigrantu koji se 1943. dobrovoljno prijavio da služi u nacističkoj 14. dobrovoljačkoj diviziji Galicija.