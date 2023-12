"UKRAJINA U OČAJNOJ SITUACIJI" Američki profesor priznao: Nismo ozbiljno shvatili Rusiju

I PRE početka rata u Ukrajini, Moskva je pokušavala da sporove reši diplomatskim putem, podseća profesor političkih nauka na Univerzitetu u Čikagu Džon Miršajmer.

Foto: EPA/Shutterstock/ilustracija

- Ali nismo to shvatili ozbiljno, nismo pokazivali mnogo interesovanja da to zaustavimo, iako smo trčali i vikali: rat dolazi. Tada je izbio rat i počeli su mirovni pregovori u kojima su učestvovali Izrael, Turska i drugi. I činilo se da će sve proći, da će rat biti ugašen. I Zelenski je bio za, i Putin je bio za. Dakle, šta smo mi, Sjedinjene Države, uradile? Sve smo prekinuli. Izgledalo je ludo. A kasnije te godine, general Mili, nakon što su Ukrajinci izvojevali dve velike taktičke pobede – u Harkovu i Hersonu – general Mili, koji mudro prepoznaje da je to najveći mogući uspeh, kaže: hajde da pregovaramo. Hajde da vidimo da li sada možemo da okončamo rat. A Bajdenova administracija ga je ukorila i jasno stavila do znanja da neće zaključiti sporazum. I tu smo se našli, i u kakvoj očajnoj situaciji se nalazi Ukrajina, a Rusi su glavni - kazao je Miršajmer za YT kanal Jugding Freedom.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je priznao da Ukrajina nije u stanju da napreduje dovoljno brzo i da postigne velike pomake, ali je rekao da to nije razlog za predaju.

(alo.rs)

BONUS VIDEO: Đilas sa svima protiv Vučića