RUSKI predsednik Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji odgovario je na brojna pitanja građana i novinara.

Kako pokazuju pitanja, kojih je stiglo više od milion i po, građane Rusije najviše interesuje specijalna vojna operacija, situacija na međunarodnom planu, ali i medicina, obrazovanje, komunalna i pitanja, kao i sport.

"Treba verovati u veliki ruski narod", saopštio je na kraju ruski prededndik!

To što Evropa ne dobija dovoljno gasa nije naš problem - nismo mi zatvorili gasovode, nismo mi digli u vazduh Severne tokove, rekao je Putin.

Severne tokove su najverovatnije digli u vazduh Amerikanci, istakao je on.

Ruski predsednik je nazvao „potpunom besmislicom“ optužbe da je Ruska Federacija smanjila isporuke gasa Evropi. Prema njegovim rečima, Ruska Federacija se nikada neće rukovoditi političkim motivima prilikom isporuke gasa Evropi.

Ruski predsednik o specijalnoj vojnoj operaciji: Pobedićemo!

„Ne treba govoriti o karakteru onih koji žive u Donbasu, uključujući one u Luganskoj Narodnoj Republici. Borili su se toliko godina, nisu odustajali i pobeđuju. Siguran sam da će pobeda biti naša", rekao je Putin.

On je takođe zahvalio svima koji žive u Donbasu i poželeo im puno uspeha.



Velika godišnja konferencija za štampu ruskog predsednika ove godine je kombinovana sa direktnom linijom.

Putin o Moldaviji, Nikoli Pašinjanu i ODKB i procesima integracije:

- sve naše integracione planove gradimo na osnovu dobrovoljnosti svih učesnika u procesu i obostranoj koristi.



- ako Moldavija ne želi da nam se pridruži, to je njihova stvar. Nedavno su bili najsiromašnija zemlja u Evropi, a sada su ih pretekli i Ukrajinci.- ako žele da plate gas 30% skuplje nego ranije - to je njihova stvar.- gde će Moldavljanisa svojim poljoprivrednim proizvodima (ako ne u Rusiju)?- za nas prisustvo Moldavije u ZND nije od velike vrednosti. Ako žele, mi smo srećni. Ne – to je njihova stvar.Za Karabah:– Nismo mi napustili Karabah, već vlasti Jermenije. Čak ni o ovoj odluci nismo bili posebno obavešteni.– Ne mislim da je u interesu Jermenije da prekine članstvo u Evroazijskoj ekonomskoj zajednici, ODKB i ZND.

Putin je rekao o francuskom predsedniku Makronu: „Imali smo dobre, radne odnose. Ali u jednom trenutku predsednik Francuske je prekinuo odnose sa nama, ne mi. Nismo protiv tih kontakata”.

„Prvo Sinhua, pa Njujork tajms“

Vladimir Putin je predložio da Dmitrij Peskov prvo da reč kineskom novinaru na konferenciji za štampu.

Vodeći TV kanali i veb sajtovi širom sveta prenose Putinovu veliku konferenciju za štampu

Putin: „Rusofobija je jedan od načina borbe protiv Rusije“

Predsednik je primetio da u svetu zaista raste nacionalizam. Putin je povezivao rast islamofobije, rusofobije, antisemitizma sa činjenicom da ljudi osećaju nedostatak pravde.

„Nećemo dozvoliti da međuverska i međuetnička mržnja podeli društvo“, rekao je predsednik.

Putin je obećao da će zaustaviti sve pokušaje da se rusko društvo uzdrma.

Što se tiče BRIKS-a, rusko-kineski odnosi su postali jedan od značajnih garanata stabilnosti u svetu. Moskva vidi pokušaje NATO-a da eskalira situaciju u azijsko-pacifičkom regionu. S druge strane, prijateljstvo Rusije i Kine nije upereno ni protiv koga, za razliku od zemalja Severnoatlantske alijanse.

Putin je primetio da je nivo interakcije sa Pekingom neverovatno visok. Trgovinski promet ove godine biće iznad 200 milijardi dolara, što je povećanje od 30 odsto u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, saradnja se razvija u različitim oblastima, uključujući infrastrukturne i visokotehnološke oblasti. Značajan podsticaj dala je poseta kineskog predsednika Si Đinpinga u martu ove godine. Tada je dogovoren razvoj odnosa u osam oblasti, precizirao je Putin.

Predsednik Rusije je primetio da je vezanost za dolar prepuna ozbiljnih socio-ekonomskih posledica.

Prilikom rešavanja unutrašnjih ekonomskih problema, svaka država pre svega misli na socijalne obaveze. Prema Putinovim rečima, Rusija se, posebno, nosi sa ovim zadatkom, uprkos pritiscima.

Zauzvrat, vezivanje za dolar kada se pojave problemi dovodi do smanjenja potrošnje za javni sektor, uključujući medicinu, puteve, obrazovanje itd. Međutim, to je interna stvar Argentine, primetio je Putin.

Situacija količinom dronova u ruskoj vojsci u zoni specijalne operacije se popravlja, rekao je Putin.

Linija fronta u specijalnoj operaciji je skoro 2 hiljade km, gde se nalazi 617.000 ljudi.



"Naravno, možda nije sve isporučeno na vreme, ali sopstvena proizvodnja raste i mnogo se kupuje, i privatno, iz inostranstva. Država, Ministarstvo odbrane, industrija, naravno, aktivno rade“, rekao je on.

Država aktivno proizvodi uređaje za elektronsko ratovanje. Predsednik je obećao da će zemlja povećati proizvodnju naoružanja neophodnog za borce.

Putin o mogućnosti učešća ruskih sportista na međunarodnim takmičenjima: godinama treniraju, znaju ih i bez zastave.

Ako su ciljevi MOK-a da se odseku sportisti koji se bore za medalje i da se „isprazni“ ruski tim, onda nema potrebe da odlaze domaći sportisti na takmičenja.

U svakom slučaju, Ministarstvo sporta i Olimpijski komitet moraju da donesu odluku, napomenuo je predsednik.

Putin: Pogledajte specijalnu vojnu operaciju i to šta se dešava u Gazi i uočite razliku

Šef ruske države je dodao da je zaoštravanje situacije u Pojasu Gaze dovelo do pogibije mnogih ljudi. Što se tiče UN, neke zemlje blokiraju donošenje odluka o ovom sukobu. Međutim, tako je strukturisana sama organizacija i važno je sačuvati mehanizme veta, inače će se jednostavno pretvoriti u „pričaonicu“.



To ne znači da ne treba tražiti konsenzus. Moskva polazi od toga da se odluke UN o stvaranju dve države u ovom regionu – Izraela i Palestine – moraju sprovesti.

Predsednik je rekao da je Rusija spremna da gradi odnose sa Sjedinjenim Državama i Evropom, ali „imperijalna politika“ ometa Vašington. Prema njegovim rečima, uslovi za uspostavljanje odnosa biće stvoreni tek kada Vašington počne da poštuje druge zemlje i traži kompromise umesto što pribegava sankcijama.

Kijev moli za novac, zbog čega pokušava da pokaže "uspeh" kontraofanzive, istakao je on.

- Što se tiče situacije na levoj obali Dnjepra, Oružane snage Ukrajine objavile su kontraofanzivu, ali ništa nisu uspeli. Poslednji pokušaj je bio da se probiju na levu obalu Dnjepra i krenu ka Krimu. Kao rezultat toga, Kijev je koncentrisao artiljerijske udare na uski deo obale, a ruska vojna komanda je odlučila da povuče osoblje u šumski pojas kako bi izbegla gubitke. Ukrajinski vojnici su izašli na obalu, ali su pretrpeli i trpe ogromne gubitke. I same Oružane snage Ukrajine tvrde da je to „put u jednom smeru - rekao je Putin, jer ih gađaju dronovi i drugo oružje.

Rusija nije nameravala da kvari odnose ni sa kim, primetio je Putin. Prema njegovim rečima, Moskva je decenijama pokušavala da izgradi odnose sa Ukrajinom. Nakon toga, naši „protivnici“ su izvršili državni udar u ovoj zemlji, a sukob koji je usledio izgleda kao velika tragedija. Ceo jugoistok Ukrajine je uvek bio proruski orijentisan. Međutim, kijevske vlasti su smislile „istorijske gluposti” o originalnosti.

Istovremeno, posle puča 2014. u Rusiji, shvatili su da Moskvi neće biti dozvoljeno da gradi normalne odnose sa Ukrajinom. Zapadne zemlje su bile garanti sporazuma između Janukovičeve vlade i demonstranata, ali su posle kratkog vremena organizovale i rušenje legitimne vlasti. Sve je to dovelo do tragedije koju sada doživljavamo, a Evropa ćutke stoji i gleda, naglasio je Putin.

To što se sada dešava u Ukrajini liči na građanski rat, rekao je ruski lider.

On je podsetio da su Rusi i Ukrajinci jedan narod.

"Odesa je ruski grad, svi to znaju, ali su izmislili istorijske gluposti, a mi smo se nakon raspada SSSR smirili s tim", objasnio je on.

Zapad je dao Ukrajini i više nego što je obećao – mi smo sve uništili.

Oružane snage Rusije su od početka kontraofanzive Kijeva uništile 747 tenkova i 2.300 oklopnih vozila, saopštio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

- Zapad je dao Ukrajini sve što je obećao, čak i više od toga, ali mi smo uništili već 747 tenkova i 2.300 oklopnih vozila od početka 'kontraofanzive' Kijeva - kazao je Putin.

Kako je istakao, mir će nastupiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve specijalne vojne operacije.

- Govorimo o neutralnom statusu Ukrajine, denacifikaciji i demilitarizaciji. U Kijevu su tvrdili da tamo nema nacista, ali kada šef kijevske administracije aplaudira bivšem SS vojniku, nije li to znak nacifikacije - pita se predsednik.

Rusiji nije potreban novi talas mobilizacije, istakao je predsednik.

Putin je napomenuo da su u prvom talasu uspeli da regrutuju 300 hiljada ljudi. Ovi ljudi se dobro bore, njih 14 su postali Heroji Rusije. U zoni borbenih dejstava nalazi se 244 hiljada ljudi.

Kada će nastupiti mir? Ruski predsednik je istakao da će sukob biti završen kad ciljevi budu ispunjeni.

- Govorimo o neutralnom statusu Ukrajine, denacifikaciji i demilitarizaciji. U Kijevu su tvrdili da tamo nema nacista, ali kada šef kijevske administracije aplaudira bivšem SS vojniku, nije li to znak nacifikacije - pitao se predsednik.

Što se tiče demilitarizacije, Ukrajina dobija dosta naoružanja, koje će uskoro početi da ponestaje. Isporučili su Kijevu sve što su zapadne zemlje obećale da će isporučiti, pa čak i više. Međutim, ruska vojska nastavlja da uspešno uništava ovo oružje, naglasio je Putin.

- Najvažnija komponenta je rast BDP. Ove godine on je iznosio 3,5 procenata, istakao je ruski lider. Rast prerađivačke industrije iznosio je 7,5 odsto. U Rusiji odavno nije bilo takvog pokazatelja. Pored toga, državni dug Rusije se smanjio, država redovno vraća međunarodne kredite, čak, pre roka - istakao je prvi čovek Rusije.

- Zahvaljujući visokoj konsolidaciji društva i stabilnosti finansijskog sistema zemlje, Rusija se izborila sa pritiskom, istakao je Putin. Zemlja je akumulirala ovu rezervu tokom proteklih decenija. Pored toga, ulogu je odigrao i razvoj vojne komponente.

- Rusija ne može da postoji bez suvereniteta - neće postojati u onom obliku u kojem je postojala hiljadama godina. Reč je o jačanju bezbednosti, javnog suvereniteta, obezbeđivanju prava građana i bezbednosti u sferi ekonomije, tehnologije, razvoju parlamentarizma. Bez toga Rusija neće moći da postoji, rekao je Putin.

Počela konferencija predsednika Rusije

