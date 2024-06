ZAPAD GLUV NA UDARCE HELEZA U RATNI BUBANJ: Direktne pretnje ministra odbrane BiH našem narodu u Srpskoj ponovo prošle bez osuda

POSLE Svesrpskog sabora u Beogradu, sa kojeg je naš narod potvrdio jedinstvo i pozvao na mir, "skočili" su iz Sarajeva, ali i SAD i Nemačke, da nas kritikuju kako smo udarili na Dejtonski sporazum, čije poštovanje zapravo tražimo. A nakon reči ministra odbrane BiH u Savetu ministara Zukana Heleza da će ukinuti Republiku Srpsku, podeliti je na dva kantona, da će Srbi "izvući deblji kraj" ako se ne povuku, podsećanje na "Oluju" i predlog da se naš narod sam iseli - muk! Na direktan poziv na prolivanje krvi samo tišina.

Foto: MO BiH

Nije prvi put da se Helez ćutanjem onih koji bi trebalo da ga osude podstiče da i nadalje udara u ratne bubnjeve. Otkad je stupio na funkciju, u januaru prošle godine, ne prestaje da vređa Srpsku i preti ratom. Helez je poručivao i kako pravi rezervni sastav vojske i da je jedini mirni razlaz u BiH - rat!

Njegove izjave zapravo su samo sinhronizovani tonovi sa, pre svega amasadom SAD u Sarajevu, koja skoro svakodnevno pokušava da uruši Republiku Srpsku, pogotovo pričom o oduzimanju imovine RS, na koju po Dejtonskom sporazumu Banjaluka ima pravo. Iz tog diplomatskog predstavništa pre četiri dana reagovali su na Svesrpski sabor, optužujući Beograd i Banjaluku za napad na "Dejton" i institucije BiH.

Nekadanjši oficir Kontraobaveštajne službe Ljuban Karan objasnio je za "Novosti" da je dobro poznato šta vlasti u Bih planiraju.

- Plan je da iskoriste ovu nesrećnu Rezoluciju o Srebrenici i da uz pomoć velikih sila, a pogotovo SAD - što se jasno vidi po izjavma ambasadora u Sarajevu - sprovedu koordinisanu akciju da se potegne pitanje postojanja RS i isprovocira njeno gašenje. Sprovodi se politička diskiriminacija po uzoru na Crnu Goru, da Srbi ne učestvuju u vlasti, druga faza je pritisak u cilju etničkog čišćenja, što se sada odvija na KiM, a treća da se Srbi, bez obzira što su tamo brojni proteraju po ugledu na hrvatsku "Oluju". O tome upravo i ovaj nesrećni ministar govori - naveo je Karan. - Znači, krajnji cilj je etničko čišćenje Srba iz RS, i tu imamo iskustava da proterivanjem Srba iz Krajine u Hrvatskoj. Oni će da se trude da nađu načun da teraju Srbe da se sele u Srbiju, a onda i da daju ponude da odlaze u Zapadnu Evropu, kao što je veliki broj Srba iz Hrvatske nastavio da živi sa porodicama u Norveškoj. Plan Sarajeva, za šta ima podršku pojedinih međunarodnih sila, jeste unitarna BiH. Bez Srba u njoj.

FOTO: TANjUG/VLADIMIR DIMITRIJEVIĆ

Karan upozorava da je to "zamišljeni dugoročni proces koji se čini izvodljivim na duge staze, iako sada to izgleda nerealno". Sve će, navodi on, zavisiti od toga da li će Srbi na vreme shvatiti šta im se sprema i pružiti otpor, jer se u kasnijim fazama, "u šta možemo da se uverimo na Kosovu i Metohiji", teško suprostaviti.

Inače, Helez je poznat i kao glavni megafon NATO u BiH, jer je na svim sastancima sa predstavnicima Alijanse poručivao kako ta država hoće u vojni savez, iako za to nema konsenzusa u BiH. Pozivao je NATO da interveniše u BiH protiv Republike Srpske, ali i da instalitra snage u Brčko distriktu i tako preseče RS na dva dela.

Prizivanjem promene imena Republike Srpske, Helez je nastavio retoriku koju je još 2017. godine pokrenula SDA, na čijem čelu je Bakir Izetbegović. SDA je najavila na sva zvona apelaciju Ustavnom sudu BiH da se promeni ime Republika Srpska, jer u nazivu nema Bošnjaka i Hrvata. Od toga nije bilo ništa, jer je iz Srpske stigao odgovor da će biti blokiran rad institucija BiH.

Kako bi prikazao da je Srpska glavni poroblem u BiH, Helez je izjavljivao i da na području Srpske postoje paravojni kampovi gde se obučavaju Rusi. Ova informacija je okarakterisana kao lažna. Kako bi se dodvorio NATO, on je na sastanku sa sa zvaničnicima NATO u Briselu zatražio i uspostavljanje NATO baze u BiH i naveo da se Rusiji "ne sme dozvoliti da preko zapadnog Balkana prodre u srce Evrope".

Jedna od poslednjih umotvorina Heleza, a koju uporno gura po medijima, jeste da BiH proizvodi dronove kamikaze i to na pet lokacija u Federaciji BiH.

- Tačno je da ih proizvodimo. Da bi se taj dron napravio, to se mora raditi na pet mesta u BiH. To je sve legalno i već se radi. Uvozimo neke delove iz nekih država, to se sve sklopi na kraju, kao i "mercedes". Ljudu misle da mi pravimo atomsku bombu. Danas nema kuće koja nema dron. Mi imamo interes dve države koje žele da mi to izvozimo, jedna od njih je Katar, druga je jedna od zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.

Srpski ministri iz Saveta ministara poručili su da nema nikakvih zvaničnih informacija o proizvodnji i prodaji dronova, te da u ministarstvima BiH koje bi trebalo da daju dozvolu za ovako nešto, nije stigao nikakav dokument.

Progonio vojnike zbog Dana RS MINISTAR Helez progonio je vojnike Oružanih snaga BiH koji su učestvovali u proslavi Dana Republike 9. januara. Podnosio je i krivične prijave protiv tih vojnika, ali su one odbačene. Na poruke iz Republike Srpske da će Srpska štititi svaki pedalj svoje teritorije, Helez je poručio da ne postoji teritorija RS, već samo teritorija BiH: - Biće ovako dok ne kažemo da ne može više ovako. Dok pedalj BiH bude napadnut ili se pokuša izneti - biće sukob - nema druge opcije. Nikada prvi nisam rekao da ću nekoga napasti. Ali sam jasan - ni pedlja BiH nikome ne dam. Ko god dirne u granice BiH, taj će dobiti odgovor. Mirni razlaz je rat.