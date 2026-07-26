STRAVIČAN KRAJ EKSPEDICIJE: Uvažena doktorka i prijatelji poginuli nakon polaska u surovi planinski masiv
DRAMA na najvišem vrhu Evrope počela je juče, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promenila
Kako saznaje portal "Avaza", na planinarenju na Elbrusu u Rusiji su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.
Inače, Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.
Drama na najvišem vrhu Evrope počela je juče, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promenila. Vetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.
Jedan od preživjelih uspeo je da sam siđe s planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.
(Alo)
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