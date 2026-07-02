PLENKOVIĆ DOŽIVEO SAOBRAĆAJKU: Drama u centru Zagreba
U CENTRU Zagreba danas se crna blindirana limuzina u kojoj je bio premijer Hrvatske Andrej Plenković sudarila s još jednim vozilom koje je bilo u pratnji. Nesreća se dogodila na Savskom putu.
- Po povratku sa sednice Vlade iz NSK na Savskom putu dogodila se manja saobraćajna nesreća dva vozila iz štićene kolone. Niko nije povređen. U saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila niti su pešaci bili ugroženi - rekli su iz Vlade Hrvatske za Indeks.
U toku je policijski uviđaj kojim bi trebalo da budu utvrđene sve okolnosti nesreće u kojoj je učestvovala blindirana limuzina Andreja Plenkovića.
Radi se o luksuznom i izuzetno skupom Audiju A8 L Security, posebno modifikovanoj i blindiranoj limuzini nemačkog proizvođača.
Ova vozila, koja koristi MUP za prevoz najviših državnih funkcionera i zaštićenih osoba prve kategorije, teže skoro četiri tone zbog ugrađenih čeličnih ploča, višeslojnih neprobojnih stakala otpornih na metke iz puške i posebnih sistema za zaštitu od eksplozija i hemijskih napada.
(Indeks)
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