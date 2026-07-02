UDAR NA SRCE UKRAJINSKE VOJNE INDUSTRIJE: Rusko ministarstvo tvrdi da su pogođeni ključni vojni i energetski objekti

ORUŽANE snage Rusije izvele su danas intenzivan napad visoko preciznom oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

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Kako se dodaje u saopštenju, u udaru na Kijev uništeno je preduzeće za radio-elektroniku "Radioniks" u kojem se proizvode sistemi za upravljanje raketama "flamingo", "fajr point" i "neptun".

Proizvodi ovog pogona direktno utiču na borbene kapacitete vazdušnih snaga Ukrajine, uključujući njihove sposobnosti da se suprotstave ruskoj PVO, preneo je Sputnjik. U napadima na Kijev i okolinu uništeno je takođe i industrijsko postrojenje u kojem se proizvode i čuvaju sistemi radio-elektronske borbe "lima".

Kako je navelo rusko Ministarstvo, uništene su i stanice za distribuciju gasa u Kijevu i Kijevskoj oblasti koje snabdevaju preduzeća ukrajinske odbrambene industrije, kao I fabrika za proizvodnju i montažu raketnih komponenti koja proizvodi i nadograđuje nišane za oklopna vozila ukrajinskih oružanih snaga i komponente za bespilotne letelice.

Osim toga, u napadima ruskih snaga pogođeno je skladište goriva i maziva koje snabdeva kijevski garnizon dizelom, kao i transportno-logistički centar u kojem su se čuvale bespilotne letelice, bojeve glave, municija i komponente za opremu. Ministarstvo je dodalo da je, takođe pogođena fabrika za proizvodnju dronova "Atlon avia" u Kijevu, koja snabdeva ukrajinske oružane snage bespilotnim letelicama "ljuti", kao i fabrika za montažu avionskih delova kompanije "Antonov" i Kijevski radio-zavod.

Izvedeni su takođe napadi i na vojne aerodrome u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj i Černigovoskoj oblasti. Bespilotnim sistemima "geranj" izvedeni su udari na benzinske pumpe koje koristi ukrajinska vojska, logistički centar za dopremanje i čuvanje dronova u Nikolajevskoj oblasti. Istovremeno, ruska vojska takođe je preuzela kontrolu nad mestom Piskunovka u DNR, preneo je Sputnjik.

Sistemi ruske PVO oborili su 11 navođenih avionskih bombi i 631 dron, a Crnomorska flota uništila je u severo-zapadnom delu Crnog mora ukrajinski bespilotni čamac, saopštilo je Ministarstvo odbrane, dodajući da je ukrajinska vojska za dan izgubila 1.465 vojnika.

(Tanjug)