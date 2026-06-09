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HRVATSKA SE OPASNO NAORUŽAVA: Stiže francusko oružje, Zagreb modernizuje i nemačke haubice

T.J.

09. 06. 2026. u 12:21

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HRVATSKA će, osim nabavke 18 novih samohodnih haubica "cezar" od Francuske, modernizovati i 14 postojećih nemačkih "pancir" haubica koje je kupila 2014. godine, proizlazi iz zajedničke izjave o pojačanoj saradnji nemačke i hrvatske vlade.

ХРВАТСКА СЕ ОПАСНО НАОРУЖАВА: Стиже француско оружје, Загреб модернизује и немачке хаубице

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Izjavu su potpisali hrvatski i nemački ministri spoljnih poslova 6. maja u Berlinu, a Vlada Hrvatske usvojila na poslednjoj sednici.

O kakvoj je vrsti modernizacije reč i koliko će koštati, još nije poznato, ali iz dostupnih informacija sa specijalizovanih vojnih medija cilj modernizacije trebao bi da bude produženje veka nemačkih haubica do najmanje 2040. godine, piše zagrebački "Jutarnji list".

Pre svega, navodi se, verovatno će se razmatrati kako nadograditi postojeći elektronski sistem za lakšu integraciju, a moguća su i poboljšanja automatskog punjača municije.

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