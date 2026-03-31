"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH
Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.
Zbog toga će, kako kažu, UIO krenuti u pojačane kontrole obveznika koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica. Aktivnosti na terenu će biti sprovedene, kako kažu, dva puta tokom ove godine, pri čemu prvi ciklus započinje u junu . Kontrolama će biti obuhvaćeni svi obveznici na području Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu grupnu pripadnost.
- Uprava ovim poziva one koji nisu registrovani za PDV, a bave se kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica i ostvaruju godišnji promet iznad 100 hiljada KM, da što pre podnesu zahtev za registraciju u sistem PDV i na taj način izbegnu kažnjavanje zbog registracije po službenoj dužnosti.
Takođe, UIO je pozvala sve već registrovane obveznike PDV da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i PDV prijave, pa ukoliko uoče nepravilnosti da eventualno izmene svoje PDV prijave pre početka najavljenih kontrolnih aktivnosti, kako bi u kontrolama bilo izdano što manje prekršajnih naloga.
- Skrećemo pažnju onima koji prilikom iznajmljivanja stambenih jedinica na kratak rok koriste platforme inostranih vlasnika (kao što su Booking, Locktrip, Airbnb...) na obavezu obračuna i plaćanja PDV na primljene usluge shodno Instrukciji o postupanju pri podnošenju PDV prijava primaoca usluga od onih koji nema sedište u BiH i onih u posebnoj shemi u građevinarstvu, bez obzira na visinu prometa ostvarenog tokom kalendarske godine.Strategijom unapređenja poštovanja propisa UIO za period 2025–2027, identifikovane su rizične oblasti, između ostalog i kratkoročno iznajmljivanje stambenih jedinica, zbog čega će poseban fokus kontrolnih aktivnosti inspektora Uprave u ovu godini biti usmeren na one koji se bave ovom delatnošću.
