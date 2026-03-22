AKTIVIRANA VOJSKA: U Sloveniji od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva
U SLOVENIJI je od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim pumpama, sa ciljem smanjenja problema sa snabdevanjem naftnim derivatima.
Tu odluku donela je slovenačka vlada zbog porasta potražnje i njome su uvedena dnevna ograničenja goriva za pojedince i preduzeća - na 50 litara po osobi dnevno i 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi privredom, uključujući poljoprivredu, prenosi STA.
Kako je navedeno vojska Slovenije će biti aktivirana za isporuku goriva.
Slovenački premijer Robert Golob izjavio je u subotu uveče da su skladišta puna i da goriva ima dovoljno.
- Vlada mora pre svega da obezbedi da je snabdevanje naftnim derivatima dostupno javnosti. Mere koje su usvojene zasnovane su na pozitivnim iskustvima energetske kompanije MOL. Mogu samo da se pitam kako je moguće da Petrol do sada nije uspeo da to uradi. Zato smo im nametnuli ove obaveze u obliku obavezujućih odluka - rekao je Golob.
Ograničenje cene goriva je samo jedan od koraka koje je vlada nedavno preduzela kako bi smanjila cene i ublažila krizu u snabdevanju - nedavno su ukinuta ograničenja cena na benzinskim pumpama pored autoputa u nadi da će više cene tamo obuzdati potražnju i osloboditi logističke kapacitete za opterećenije benzinske pumpe na drugim mestima.
Situacija u Srbiji stabilna, država preduzela odgovarajuće mere
Na srpskom tržištu nema problema, jer državne mere daju rezultate. Iz Vlade apeluju na građane da ne prave zalihe.
Snabdevenost i kontrola cena je i cilj mera koje je država do sada preduzela, a to su privremena zabrana izvoza nafte, benzina i dizela, povlačenje za sada prvih zaliha - 40.000 tona najprodavanijeg dizela i dodatno smanjenje akciza.
Profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić kaže za RTS da su mere države sa akcizama primerene i usmerene na ublažavanje udara na građane i privredu.
Objasnio je da ako se država odrekne 61 odsto od nečega, što preračunato u evre iznosi oko 2 milijarde na godišnjem nivou, to je veoma krupan izdatak za budžet.
Međutim, kako kaže, uprkos tome stanje našeg javnog duga govori da mi imamo slobodnog prostora za dodatno zaduživanje, a da taj dug previše ne poskupi.
Ljubodrag Savić, ekonomski stručnjak, kaže da ništa ne zavisi od nas i da je sve teško dugoročno predvideti.
- Za danas do sutra je moguće planirati, za mesec dana možda realno, preko toga vrlo teško - rekao je Savić.
