STRAVIČNI DETALJI NESREĆE U KOJOJ JE STRADAO MUŠKARAC: U udesu učestvovala tri vozila
NAKON teške saobraćajne nesreće koja se danas dogodila na putu od Mostara prema Širokom Brijegu u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, detalje su objavili iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.
Nesreća sa smrtno stradalom osobom, povređenima i većom materijalnom štetom, kako su naveli, dogodila se oko 13.15 sati.
- U saobraćajnoj nesreći učestvovao je 71-godišnjak iz Mostara s vozilom marke smart BH registarskih oznaka, 26-godišnjakinja iz Širokog Brijega s vozilom marke Mercedes BH registarskih oznaka i 37-godišnjak iz Širokog Brijega s vozilom reno BH registarskih oznaka. U saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao vozač vozila smart 71-godišnjak iz Mostara, dok su telesne povrede zadobili vozači ostala dva vozila - rekli su iz MUP-a ZHK.
Uviđajem, koji su obavili pripadnici Policijske uprave Široki Brijeg je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva ZHK.
Vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi izuzeta su radi potrebnih veštačenja.
Zbog vršenja uviđajnih radnji promet na navedenoj dionici puta je bio obustavljen u vremenskom periodu od 13.15 do 17.00 sati.
(Avaz)
